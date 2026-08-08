Край на цените в лев и евро едновременно: Двойните етикети отпадат

Днес приключва едногодишният период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро в България, припомня БНР.

То беше временна мярка, за да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците.

От 9 август търговците ще обявяват продажните и платимите цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но само с информационна цел.

Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 г.

Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер.

Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение.

Освен това, Законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойно обозначаване.

Левовата стойност остава справочна

Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август 2026 г. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима.

От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите, регулирани от нея – капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължат да посочват и левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел.

Съгласно закона дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.