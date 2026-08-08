Да си купиш остров в Гърция? Ето по колко се продават

Цена от няколко милиона евро не плаши желаещите да си купят остров в Гърция, коментират брокери. Шест частни острова на Халкидики и до Кавала се продават, като цените са от 3 милиона до 11 милиона евро, предава БНР.

Най-висока е цената на остров Спалатрониси, който се намира край Неос Мармарас на Халкидики. Неговата площ е 108 000 квадратни метра и там може да се построят няколко вили или малък хотелски комплекс.

Ако ви харесва Ситония, то най-близкият остров се продава за 8 500 000 евро с разрешение за малък строеж.

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В друга обява за продажба се рекламира остров в района на Палини, където инвеститорът може да си построи вила до 350 квадратни метра в потъналия в зеленина остров.

До Кавала цените са по-ниски, но и предлаганите острови са по-малки. Там за малко над 3 милиона евро се продава известният остров Ксерониси.

32 разрешителни

Адвокати съобщават, че има интерес от инвеститори от цял свят, но процедурата изисква точно 32 разрешителни и одобрения само по казуса за прехвърлянето на собственост на частен остров.

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Най-трудно се получава разрешение от Археологическата служба, коментират адвокати.

Въпреки това има желаещи да инвестират.

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