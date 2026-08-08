Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич изрично подчерта, че не може да има "но", когато става въпрос за териториалната цялост на Украйна. Вучич заяви това по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който дойде в сръбската столица Белград вечерта на 7 август. Двамата разговаряха буквално от полунощ нататък.
A quick recap of the Ukrainian president’s visit to Belgrade: Zelensky embraces Vučić, while Serbia’s tallest skyscraper is lit up in the colors of the Ukrainian flag: https://t.co/GfCxXnOL7i pic.twitter.com/5H7bfvybxr— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2026
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В отговор и то след като беше попитан относно украинската позиция за Косово, Зеленски посочи: "Ние със Сърбия сме партньори", като уточни, че някои от нещата, които е говорил с Вучич, няма как да са публични. "Уважаваме териториалната цялост на нашите партньори, уважаваме международното право. Нашата позиция за едностранната декларация за независимост на Косово остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика остава непроменена. Благодарни сме и на нашите партньори, че уважават териториалната цялост и суверенитет на Украйна, включително, че Крим е украински. Тази позиция на Сърбия е непроменена", каза Зеленски.
Reporter: Can Serbia still count on Ukraine’s position regarding the non-recognition of Kosovo’s declared independence?— Clash Report (@clashreport) August 8, 2026
Zelensky: We respect the territorial integrity of our partners. We respect international law.
Therefore, our position regarding what you mentioned—the… pic.twitter.com/ajeSRIYc2d
Вучич също така заяви, че Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС. В отговор Зеленски изрази подкрепа Сърбия да влезе в Европейския съюз и каза, че е водил разговор с Вучич за споразумение за свободна търговия, но не само - разговорът е продължил 3 часа. "Всички в Европа трябва да си сътрудничим на база взаимен респект. Важно е всяка нация в Европа да получи сигнал от ЕС - не можем да губим никого", подчерта Зеленски.
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) August 8, 2026
We will be glad if Serbia’s path to the European Union accelerates.
Europe cannot afford to lose anyone. pic.twitter.com/orGjEJrxQ3
Двете държави подписаха меморадум за разбирателство. Сърбия ще предостави на Украйна нов пакет хуманитарна помощ, покриващ медицински и енергийни нужди, каза Зеленски след срещата с Вучич. Те обсъдиха и сътрудничеството по отношение на инфраструктурата, сигурността на пристанищата и железопътния транспорт.
Ukraine and Serbia just signed a memorandum of understanding in Belgrade. https://t.co/8JnKUIImBl pic.twitter.com/gpvjRRQB5S— WarTranslated (@wartranslated) August 8, 2026
Същевременно Вучич официално каза и, че Сърбия ще отвори нов завод за дронове - но той ще бъде отворен в партньорство с Израел, не с Украйна. Очаква се това да стане септември, 2026 година - ОЩЕ: Зеленски в Белград: План за съвместна фабрика за дронове в Сърбия, Путин пречи
Serbia's President Aleksandar Vučić:— Clash Report (@clashreport) August 8, 2026
We will open a drone factory here in September, but with the Israelis. We are doing this with the Israelis.
The Ukrainians are very successful and have many of their own drone factories in this field, so we will invite you here for the… pic.twitter.com/13aGAPYFy0