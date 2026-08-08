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Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

08 август 2026, 15:53 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич изрично подчерта, че не може да има "но", когато става въпрос за териториалната цялост на Украйна. Вучич заяви това по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, който дойде в сръбската столица Белград вечерта на 7 август. Двамата разговаряха буквално от полунощ нататък.

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В отговор и то след като беше попитан относно украинската позиция за Косово, Зеленски посочи: "Ние със Сърбия сме партньори", като уточни, че някои от нещата, които е говорил с Вучич, няма как да са публични. "Уважаваме териториалната цялост на нашите партньори, уважаваме международното право. Нашата позиция за едностранната декларация за независимост на Косово остава непроменена. Винаги сме подчертавали това и украинската политика остава непроменена. Благодарни сме и на нашите партньори, че уважават териториалната цялост и суверенитет на Украйна, включително, че Крим е украински. Тази позиция на Сърбия е непроменена", каза Зеленски.

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Вучич също така заяви, че Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС. В отговор Зеленски изрази подкрепа Сърбия да влезе в Европейския съюз и каза, че е водил разговор с Вучич за споразумение за свободна търговия, но не само - разговорът е продължил 3 часа. "Всички в Европа трябва да си сътрудничим на база взаимен респект. Важно е всяка нация в Европа да получи сигнал от ЕС - не можем да губим никого", подчерта Зеленски.

Двете държави подписаха меморадум за разбирателство. Сърбия ще предостави на Украйна нов пакет хуманитарна помощ, покриващ медицински и енергийни нужди, каза Зеленски след срещата с Вучич. Те обсъдиха и сътрудничеството по отношение на инфраструктурата, сигурността на пристанищата и железопътния транспорт.

Същевременно Вучич официално каза и, че Сърбия ще отвори нов завод за дронове - но той ще бъде отворен в партньорство с Израел, не с Украйна. Очаква се това да стане септември, 2026 година - ОЩЕ: Зеленски в Белград: План за съвместна фабрика за дронове в Сърбия, Путин пречи

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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