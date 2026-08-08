ЕС обвини социалните мрежи за кризата в Сеута

Критики към социалните мрежи “ТикТок” и “Мета” за начина, по който са се справили с дезинформацията по време на скорошната мигрантска криза в разположения в Северна Африка испански анклав Сеута, отправи заместник-председателката на Европейската комисия, отговаряща за технологичния суверенитет, Хена Виркунен.

Тя призова социалните мрежи да засилят контрола по време на кризи, предаде ДПА.

Изглежда, че социалните мрежи са изиграли значителна роля при масовото преминаване на мигранти от Мароко в Сеута през последните седмици.

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Много мигранти заявиха, че клипове и послания в социалните мрежи са показвали, че обикновено здраво охраняваната граница ненадейно се е отворила. Бързо се е разпространила и информацията, че в Сеута е имало подготвени места за настаняване и че мигрантите са щели да могат да продължат към основната част на Испания.

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ЕС ще следи мрежите

ЕС сега планира да следи популярните социални мрежи, за да се подготви за подобно развитие на ситуацията.

След извънредна среща на държавите от ЕС тази седмица, представителите им заявиха, че системите за ранно предупреждение могат да бъдат допълнително развити, включително чрез наблюдение на социалните мрежи, за да се подобри общата оценка на блока на нововъзникващите ситуации, предаде БТА.

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Платформите трябва да действат решително, за да запазят целостта на дигиталното пространство, особено по време на кризисни ситуации“, написа снощи Виркунен в социалната мрежа “Екс” след среща с представители на “ТикТок” и “Мета”.

„Мониторингът трябва да се увеличи, а сътрудничеството с проверяващите фактите организации – да се засили“, добави тя.