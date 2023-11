Един Путин с ботокс, друг - без: Кремъл пак ли изпусна двойниците? (ВИДЕО)

Още: Bild: Путин има два вида двойници: По какво се различават

Немското издание Bild показа клип от две различни изяви на президента във вчерашния ден, 9 ноември. В един от случаите издирваният от съда в Хага диктатор е с подпухнали бузи, сякаш ужилен от пчела, както се шегува един от най-изкъсо следящите войната в Украйна профили в Twitter. Журналистите от Bild анализират, че Путин е с ботокс.

A swelling on Putin's cheek appeared and disappeared throughout the day



An inconsistency in the video from yesterday's meetings of the Russian President was noticed by Bild. This fuels rumors about Putin's doubles. pic.twitter.com/ZhTB7pQPHX