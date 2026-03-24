ЕК активира механизма срещу дезинформацията за вота у нас

Говорителят на Европейската комисия Тома Рение потвърди, че системата за бързо реагиране срещу дезинформацията е активирана за предстоящите парламентарни избори в България на 19 април и ще остане една седмица след тях.

По повод евентуална кръгла маса той уточни, че Комисията не е поканена от органите, които отговарят за цифровите услуги в България.

Още: За изборите: България създава щаб за борба с дезинформацията, поиска помощ от ЕК

Рение обаче подчерта, че това е отговорност на българските власти, тъй като такава маса е доброволна и те трябва да решат дали да я организират или не.

"С инструментите, с които разполагаме, ние можем да подкрепим гражданите да вземат информирано и неутрално решение преди вота", допълни Рение, цитиран от БНР.

Още: Дезинформацията за еврото: Координационният център не я подценява