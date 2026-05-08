Наказанието на Украйна в Перм и Ярославъл: Нацелени са основни точки за преработка и пренос на руски петрол (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) нанесе трети удар по нефтопреработвателния завод „Пермнефтеоргсинтез“ и нефтопреносната станция в руския град Перм, потвърдиха от СБУ атаката от 7 май. Става въпрос за обект на "Лукойл", който е една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Тя преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в страната, снабдявайки с гориво както вътрешния пазар, така и експортните пазари.

Седмата по големина рафинерия в Русия по обем на преработка частично бе спряла дейността си след украинска атака с дронове на 30 април - по данни на Reuters. Пожар в първичната преработвателна инсталация AVT-4, която представлява 38% от капацитета на предприятието, е причинил аварийно спиране и е засегнал свързаните с нея инсталации в края на миналия месец.

След най-новия удар е засечен със сателитни снимки пожар в блок AVT-5, което потвърждава поредното поразяване на основната инфраструктура за преработка на нефт в съоръжението - по данни на мониторинговия канал DniproOsint.

❗️Satellite imagery by DniproOsint shows the aftermath of the morning strike on the Lukoil-Permnefteorgsintez refinery in Perm, Russia. The images recorded a fire at the AVT-5 unit, confirming another hit on the refinery’s core oil-processing infrastructure. #Russia pic.twitter.com/tAUDwcBF9Z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026

Атаката е била извършена от специалисти от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ. И „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“, и Пермската линейна производствена и диспечерска станция се намират на повече от 1500 километра от украинската граница.

„Този нефтопреработвателен завод е един от най-големите в Русия и доставя гориво както за гражданския сектор, така и за руската армия“, се подчертава в изявлението на СБУ. А линейната производствена станция, собственост на „Транснефт", е стратегически важен възел в основната система за транспортиране на петрол в Русия. Чрез нея нефтът се разпределя в четири посоки, включително към нефтопреработвателния завод в Перм.

Нови данни и за атаката срещу "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл

Тази сутрин, 8 май, петролната рафинерия "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл бе обхваната от пламъци след украинска въздушна атака. Вече бе направена геолокализация от руския опозиционен информационен канал ASTRA. Рафинерията се нарежда сред петте най-големи руски рафинерии по обем на преработка на въглеводороди и е най-голямата петролнопреработвателна компания в Централния федерален окръг на Русия. 99,7% акциите на предприятието се контролират от "Роснефт" и "Газпром".

Според това, което се вижда от нови сателитни кадри, поне една единица - блок AVT-3 - е била ударена. След нападението на мястото е избухнал пожар.

Ukrainian drones struck the Yaroslavl refinery again overnight, according to DniproOsint analysis. At least the AVT-3 unit was hit, and a fire broke out at the site after the attack. #Russia pic.twitter.com/JdoAkQVTb7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 8, 2026