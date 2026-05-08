Войната в Украйна:

Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май

08 май 2026, 22:19 часа 242 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Уникално, но факт - украинският президент Володимир Зеленски се подигра брутално с Путинова Русия и издаде специален указ, в който като първа точка е буквално записано следното: "Разрешавам провеждането на парад в Москва (Руска федерация) на 9 май 2026 г."

Освен всичко друго, в указа на Зеленски са изписани точни географски координати, за които е написано: "За времето на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.) териториалният площад на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие". Координатите са на Червения площад в Москва - Още: Официално: Украйна и Русия се съгласиха на тридневно примирие, разменят си по 1000 военнопленници


Източник: Президентство на Украйна

Ивайло Ачев
