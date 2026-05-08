Парад на победата в Русия 2 дни по-рано: В Ижевск намериха как да се опазят от украинските дронове (ВИДЕО)

В град Ижевск в Удмуртия измислиха нетрадиционен начин, за да проведат Парада на победата без да се притесняват от украински атаки. За целта събитието бе проведено два дни по-рано – на 7 май, въпреки че Денят на победата е 9 май.

Изненадата дошла, когато ръководителят на региона дошъл на репетицията на парада, където вече били събрани ветерани. Бречалов заявил пред събралите се, че парадът ще се състои веднага вместо на 9 май.

„Приятели, не можем да проведем парада на 9 май, това е опасно. Но момчетата се подготвяха за него, много се стараеха и не можехме да ги лишим от възможността да дефилират пред ветераните. Как можехме да оставим ветераните без такъв празник. Затова решихме, че парадът ще бъде днес. И той се състоя“, написа Бречалов в своя Telegram канал.

Дори участниците в шествието не знаели предварително, че репетицията на парада ще се превърне в самия парад. В Удмуртия редовно обявяват опасност от безпилотни летателни апарати и ракети.

