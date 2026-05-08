Италиански дипломат пита ChatGPT как да избяга в Русия след мащабна схема с визи за руснаци

Най-малко 100 руски граждани може би са влезли на територията на Италия, без да имат право на това. За целта те са използвали туристически визи с продължителност една или две години, издадени въз основа на фалшифицирани документи, пишат италианските издания „Фато куотидиано“ и „Република“.

В схемата са участвали бившият италиански посланик в Узбекистан Пиергабриеле Пападия Де Ботини и негова руска съратничка на име Татяна Тараканова, която е бивша служителка на Италианската държавна агенция за туризма, пише "Фато куотидиано". По отношение на Татяна Тараканова „Република“ пише, че тя е 53-годишна рускиня с италианско гражданство, постоянно пребиваваща в България и че е била сътрудничка на Пападия по времето, когато той е работил в италианското консулство в Москва.

Незаконните влизания са осъществени между декември 2024 г. и юли 2025 г.

Ботини и Тараканова са обвинявани в Италия за корупция и създаване на благоприятни условия за незаконна имиграция в Италия и са били арестувани от Финансовата гвардия в Рим.

Пападия е получавал чрез Телеграм имена на хора, на които е трябвало да бъде разрешено влизане в Италия. Тези имена са постъпвали от три московски туристически агенции, които засега не изглеждат свързани с Кремъл.

Разследването е започнало след подаден сигнал от страна на Главния инспекторат към министерството на външните работи.

Засега не е ясно на каква тарифа са били предлагани услугите по издаване на визите, но хипотезите са, че бившият посланик може да е получил до 16 000 евро за всеки случай. След като е бил разкрит, дипломатът е опитал да се укрие в Москва. На 11 ноември 2025 г. той дори е задал въпрос към програмата с изкуствен интелект Чат Джи Пи Ти как да поиска политическо убежище в Русия.

По време на разпитите бившият посланик е отричал да е руски агент и е отхвърли обвиненията в корупция.