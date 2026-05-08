Официално: Украйна и Русия се съгласиха на тридневно примирие, разменят си по 1000 военнопленници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще спазват тридневно прекратяване на огъня на 9, 10 и 11 май. „С удоволствие обявявам въвеждането на тридневно прекратяване на огъня (9, 10 и 11 май) във войната между Русия и Украйна“, написа той в собствената си социална мрежа Truth Social. Според него, Русия празнува Деня на победата в наши дни, но Украйна също е била важна част от Втората световна война.

I am pleased to announce that there will be a THREE DAY CEASEFIRE (May 9th, 10th, and 11th) in the War between Russia and Ukraine. The Celebration in Russia is for Victory Day but, likewise, in Ukraine, because they were also a big part and factor of World War… pic.twitter.com/b1qQTZXBnv — Clash Report (@clashreport) May 8, 2026

„Това прекратяване на огъня ще включва спиране на всички активни операции, както и размяна на 1000 затворници от всяка страна. Отправих това искане директно и високо оценявам съгласието на президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Да се ​​надяваме, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и трудна война“, каза Тръмп.

Той твърди, че преговорите за прекратяване на войната продължават, добавяйки: „И всеки ден се сближаваме все повече и повече.“

Юрий Ушаков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, потвърди, че Русия се е съгласила да подкрепи инициативата на Тръмп за примирие до 11 май и размяна на пленници с Украйна.

Зеленски потвърди новината

"През последните дни имаше много обръщения и сигнали относно развоя на събитията утре в Москва във връзка с нашите украински санкции срещу Русия. Принципът на взаимността в нашите действия е добре известен и беше изяснен на руската страна. Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома. Именно затова днес в рамките на преговорния процес с посредничеството на американската страна получихме съгласието на Русия да проведем обмен на военнопленници във формат 1000 за 1000", потвърди Зеленски.

"Също така трябва да бъде установен режим на тишина на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната. Благодаря на президента на Съединените щати и неговия екип за резултатното дипломатическо участие. Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират изпълнението на споразуменията от руска страна. Слава на Украйна", обяви той в социалните мрежи.

Преговорите за Украйна

По-рано държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Съединените щати могат да се оттеглят от тристранните мирни преговори за Украйна, ако продължи да няма напредък.

Според него САЩ „са се опитали да играят ролята на медиатор“ в процеса на преговори, но това никога не е довело до конкретни резултати. Рубио подчерта, че Америка е готова да продължи да играе „тази роля“, но само ако тя се окаже продуктивна.

САЩ отбелязва победата на 8 май

Същевременно Доналд Тръмп обяви 8 май за Ден на победата на САЩ във Втората световна война. Това се случи с указ, подписан от американския президент.

Trump has declared May 8 as U.S. Victory Day in World War II. pic.twitter.com/dUXeBgmIev — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026