Русия вече плаща на Украйна: Колко милиарда евро преведе Euroclear на Киев от замразените руски активи

Белгийският депозитар Euroclear е превел приблизително 6,6 милиарда евро приходи от руски активи на Украйна от февруари 2024 г. насам. Това става ясно от доклада на финансовата институция за първото тримесечие, публикуван на сайта й.

Докладът показва 1,1 милиарда евро лихвени приходи от замразени руски активи. "Печалбите от реинвестирането на тези замразени средства, считано от 15 февруари 2024 г., ще бъдат преведени в Европейския фонд за помощ за Украйна. Към днешна дата Euroclear е превела общо приблизително 6,6 милиарда евро в този фонд като част от условната си вноска", се казва в документа.

Следващото плащане от 1,4 милиарда евро е планирано за юли, заявява депозитарът.

В края на март 2026 г. балансът на Euroclear Bank възлиза на 237 милиарда евро, от които 200 милиарда евро идват от санкционирани руски активи.

"Euroclear продължава да действа разумно и да укрепва капитала си, като задържа останалата част от печалбата, свързана със санкциите срещу Русия, като буфер срещу настоящи и бъдещи рискове. Euroclear се фокусира върху минимизиране на потенциалните правни, финансови и оперативни рискове, които могат да възникнат за нея и нейните клиенти, като същевременно спазва задълженията си", се посочва в доклада.

Русия е завела редица съдебни дела по този въпрос, тъй като не признава европейските санкции. "Въпреки всички правни мерки, предприети от Euroclear, и значителните ресурси, използвани за защита на собствените ѝ интереси и тези на клиентите ѝ, вероятността от неблагоприятни решения в руските съдилища остава висока", се отбелязва в доклада.

