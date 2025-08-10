Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 11 август 2025 г. (понеделник)

10 август 2025, 20:01 часа 418 прочитания 0 коментара
В първия ден на новата седмица ще бъде слънчево. Такава е прогнозата за времето на дежурния синоптик на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 11 август 2025 година. В понеделник освен слънце - ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Разбира се, ще бъде горещо с максимални температури между 35 и 40 градуса, в София – около 35 градуса.

Времето в планините

В планините времето ще бъде слънчево.  И там ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса, прогнозират метеоролозите от Националния метеорологичен институт. 

За плажуващите по Черноморието

По Българското Черноморие в понеделник ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Продължителност на деня

Слънцето в София изгрява в 6.29 ч. и залязва в 20.34 ч. Продължителността на деня е 14.05 ч. Луната в София залязва в 8.38 ч. и изгрява в 21.44 ч. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние, се казва още в прогнозата за времето. ОЩЕ: Месечна прогноза за времето за август 2025 г.

Източник: meteo.bg

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
НИМХ прогноза за времето времето
