Селекцията на ЦСКА: Един имал хроничен проблем с колената, друг бил много добър за България, но... (ВИДЕО)

10 август 2025, 19:48 часа 391 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на вратарите на ЦСКА Тодор Кючуков, който бе част от щаба на Александър Томаш, даде обширно интервю в подкаста "Цената на успеха". Специалистът разкри подробности за доста от футболистите, които столичният гранд привлече в края на миналогодишния летен трансферен прозорец. За Зюмюр Бютучи информацията била, че е прекалено добър и трудно ще акостира в България, а при Мика Пинто се оказало, че левият бек страда от хроничен проблем в колената.

Бютучи бил много добър за България, Пинто има проблем с колената

"Имам един приятел в Турция, когото питах за Бютучи. Казаха ми, че е много добър футболист и няма как да го вземем в България. Проблемът при него беше, че няма игрова практика и другото - постоянните контузии. Не води зимна подготовка заради проблемите с договора си, заради който е осъдил турски клуб. Беше уплашен. Не искаше да дойде. Върнахме се от Турция, пак се контузи. Едно е да тренираш с първия отбор, друго е с втория", гласеше анализът за Бютучи.

"Мика Пинто наглед е добър футболист, от Ередивизи. Оказа се обаче, че има хроничен проблем с колената. Може би вече е в зенита си. Много интелигентен футболист. Иска да става треньор, постоянно коментираха с Томаш, интересуваше се. Физически вече тялото му не издържа на цикъла от мачове. Не може да играе 3 мача в седмицата", разкри треньорът на вратарите за Пинто.

'Продължавам да твърдя, че Лапоухов е нешлифован диамант заради интелекта и начина на работа. С отношението си към тренировъчния процес той го показва. Ако ЦСКА развие това момче по правилния начин, ще бъде доволен и финансово, и като успехи. Яд ме е, че сега е на скамейката. Аз имах план за развитието му. Вярвам, че щях да успея с него", смята Кючуков, който сподели и мнението си за Матиас Фаетон: "Той бе много проблемен. Много е готин извън терена, но на тренировка влизаше в някакъв негов си свят."

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Матиас Фаетон Мика Пинто Тодор Кючуков
