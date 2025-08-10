Най-важните новини за деня: 10 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 август.

ДЖЕЙ ДИ ВАНС: СПИРАМЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА, ЕВРОПА МОЖЕ ДА КУПУВА ОРЪЖИЕ ОТ НАС (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза пред близката до Тръмп американска медия Fox News, че смята, че Щатите са финансирали достатъчно войната в Украйна и искат мирно уреждане. Според него, ако Европа иска да купи американски оръжия - това е приемливо, но Европа трябва да играе по-голяма роля във финансирането на войната. Ванс добави, че САЩ ще търсят компромис, който може да остави недоволни и украинците, и руснаците.

В контраст на идеята на Джей Ди Ванс бе изказването на републиканския сенатор на САЩ Линдзи Греъм, който заяви, че продължаващите доставки на оръжие за Украйна са единствената надежда за избягване на Трета световна война. "Спирането на агресията на Руската федерация е възможно само с подкрепата на Украйна", смята той, като отчита, че украинската армия е най-силната в Европа.

"ИЗРАЕЛ НЯМА ДРУГ ИЗБОР": НЕТАНЯХУ ЗАЩИТИ ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ГАЗА(ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел „няма друг избор, освен да довърши работата и да завърши поражението на Хамас“. Премиерът на Израел говори пред чуждестранни медии в Йерусалим и защити планираната военна офанзива. Той твърди, че целта на Тел Авив не е да окупира Газа, а да я освободи. Той също така се противопоставя на това, което нарича „глобална кампания от лъжи“, тъй като осъждането на плана нараства както в Израел, така и извън него, предаде The Associated Press.

ПРЕЗИДЕНТЪТ РАЗБУНИ ДУХОВЕТЕ: КОЙ КАК МУ ОТГОВОРИ (ОБОБЩЕНИЕ)

Неделята започна с изказване на държавния глава Румен Радев, който отново разбуни духовете в държавата. Като продължение на тревогите на "Продължаваме промяната - Демократична България" той повдигна въпроса за държавните имоти и тяхната евентуална продажба. Нещо, което правителството отрича и до което ще се допита до парламента, стана ясно през седмицата. Думите на президента обаче предизвикаха поредица от ответни реакции както от правителството, така и от отделни политици.

ОТ РУСИЯ С ЛЮБОВ: ПУТИН СЕ ПОДИГРА НА УИТКОФ, ПРЕДАВАЙКИ МУ ОРДЕН НА ЛЕНИН ЗА СИНА НА ЦРУ

Новина, която предизвика удивление, смях, но и други емоции, както и много коментари, се появи преди ден в информационното пространство. Руският диктатор Владимир Путин е връчил на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф при посещението му в Москва орден на Ленин, който Уиткоф трябвало да предаде на заместник-директора на дигиталните иновации в ЦРУ Джулиана Галина. За какви заслуги? Защото нейният син Майкъл Александър Глос е воювал на страната на Русия в Украйна, където и е бил убит миналата година.

ЗАПЛАХА ЗА СЪД, ЗАЩОТО ПИТАШ: САГАТА С "МИСТЕРИОЗНИЯ" ЕНЕРГИЕН ПРОЕКТ НА ГЪЛЪБОВО

Ще си търсим правата, отново, вярваме в справедливостта. Това е само една част от публикация на страницата във Facebook на Община Гълъбово. А причината за това твърдение е материал във в. "Капитал", в който се разказва историята на проект, оценяван на над 360 милиона евро – изграждане на ТЕЦ с RDF гориво край града.

РАДЕВ: ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПЕЕВСКИ СЕ ГОТВИ ДА ПРОДАВА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ, СТЯГАТ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ГРАБЕЖ

Президентът Румен Радев отправи с остри критики към правителството за готвената разпродажба на държавни имоти. Държавният глава е във Варна по повод тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск 2025 на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

УИТКОФ ПРОВАЛИЛ ПРИМИРИЕ БЕЗ ОТСТЪПКА ЗЕМЯ? сИЛНИ СИГНАЛИ, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕ ДА ОТИДЕ ПРИ ТРЪМП И (ОБЗОР - ВИДЕО)

Преди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва Украйна и Русия продължавали да обменят ежедневно проектодокументи, свързани с прекратяване на войната. Един от тях е предвиждал спиране на военните действия по настоящата фронтова линия, без да се признава руски суверенитет над окупираните украински територии. Вписани били и някои взаимни ограничения по отношение на броя на въоръжените сили. Този документ е изключвал членството на Украйна в НАТО, но е оставял отворена възможността за членство в Европейския съюз. Само че преговорите на Уиткоф с диктатора Владимир Путин са провалили тези предложения, пише британското издание The Economist, като твърди, че е научило от свои източници за въпросния документ.

ЗНАКОВА СМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА РУСКАТА АРМИЯ. ТАКТИКАТА НА РУСНАЦИТЕ ПРИ ПОКРОВСК - ОТ "А" ДО "Я"

За нова значима промяна в руското военно ръководство съобщават редица от т.нар. Z-канали в Телеграм. Става въпрос за мрежа от руски военнопропагандни канали, които се определят като "военни блогъри". Накратко - те коментират поредната смяна на главнокомандващ на една от големите руски групировки в Украйна.