Един от най-опасните вулкани в света изригна (ВИДЕО)

Вулканът Майон във филипинската провинция Албай изригна - лава се стича по три от склоновете му. Регистрирани са повишени нива на изхвърлената пепел и слаба стромболианска активност. Шесткилометрова зона около вулкана е забранена за навлизане, съобщи РБК-Украйна. Наблюдавани са и краткотрайни фонтани от лава. През последните 24 часа са регистрирани 32 вулканични земетресения, 25 от които са вулканични тремори с продължителност от 2 до 15 минути, както и 284 сигнала за падане на скали и 14 сигнала за пирокластичен поток. Емисиите на серен диоксид са 1586 тона на ден.

🌋 The Mayon volcano, one of the most dangerous in the country, has become active in the Philippines.



The authorities have urged residents not to approach the six-kilometer danger zone. At the same time, a mass evacuation has begun.



— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) May 3, 2026

Опасност и ограничения

Забранени са и всички полети на самолети над вулкана. Жителите на близките населени места са предупредени за възможните рискове. Припомняме, че на 20 април 2026 г. Япония беше разтърсена от мощно земетресение с магнитуд 7,7. Съществуваше заплаха от цунами за няколко региона в източната и североизточната част на страната. Фукушима беше поставена в зона за евакуация. РБК-Украйна съобщи по-рано, че вулканът Чичонал в Мексико се е събудил след 40 години латентност. Учените са регистрирали аномални явления и са издали „червена код“ за опасност.

