Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаше доста необичайна активност по участъци от границата Украйна-Беларус - от беларуска страна. Документираме всичко отблизо и държим ситуацията под контрол. При необходимост ще реагираме. Украйна е готова да защити своя народ и своя суверенитет. Всеки, който е въвлечен във всякакви агресивни действия срещу Украйна, трябва да разбере това". С тези думи започна своето традиционно вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. От няколко седмици насам има данни, че в Беларус се случват по-различни неща от военна гледна точка – по-крути действия с цел проверка на мобилизационен резерв, по-тесни тренировки и учения с руската армия плюс разместване и установяване на нови ракетни и ПВО позиции – ОЩЕ: Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Не искам да подценявам потенциален враг, но в случай на влизане на Беларус във войната, единственото нещо, за което може да бъде полезна, е пушечното месо, което може да осигури на Русия, и куп желязо, което не е много пригодено за война с дронове", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) констатира, че през месец април руската армия не само не е напреднала в Украйна, а общо е загубила 116 квадратни километра украинска територия, която преди това е контролирала. Институтът уточнява – за миналия месец руски войници са успели да осъществяват операции по инфилтриране (малки щурмови групи напредват и се мъчат да се укрепят на дадени позиции – ключовата дума е "мъчат", а не че са се укрепили) на територия от само нови 28,28 квадратни километра в Украйна, а инфилтриране не значи контрол над съответната територия, но Кремъл внушава, че инфилтрирането е превземане, От ноевмри 2025 година насам темпото на руското настъпление в Украйна пада постоянно – 1443,35 квадратни километра са овладени от руснаците от ноември 2025 до април 2026 година, докато през същия период на 2024 – 2025 година са били 2368,38 квадратни километра, посочва още ISW. Средно на ден от началото на годината руснаците напредват с контрол над завзетото със само 2,9 квадратни километра спрямо 9,76 квадратни километра за първите 4 месеца на 2025 година. Отчасти този "назадък" може да се обясни и с традиционно суровата зима в Украйна, със сериозни минусови температури, както и със сезона на калта през пролетта (март – април), който затруднява много придвижването на военна техника.

Армейски неволи – и не само

Що се отнася до числеността на армията, ръководителят на Антикорупционния съвет към украинското министерство на отбраната Юрий Гудименко настоя пред Радио NV, че е време украинските военни комисари да погледнат по-сериозно към украинските фитнеси. "По дяволите, писна ми да гледам фитнес зали, препълнени с тези напомпани типове, които очевидно са резервирани от някого", красноречиво заяви той:

🇺🇦 In Ukraine, draft officers may be sent on raids to gyms — to mobilize “buff guys”



The idea was proposed by Yurii Hudymenko, head of the Anti-Corruption Council under Ukraine’s Ministry of Defense.



"Damn it, I'm tired of seeing gyms completely packed with these buff guys, who…

Един от ключовите въпроси остава недостигът на младши медицински персонал, предимно бойни медици. Но през април спрямо май в украинската армия медиците са се увеличили със 7% - 328 нови украински медици са обучени за работа. "Важно е да се отбележи, че през април се наблюдава намаляване на броя на тежките наранявания. Има положителна тенденция и за намаляване броя на ампутациите. Това показва постепенно подобряване на качеството на предболничната помощ, повишено обучение на персонала и повишена военна информираност за навременното преобразуване" - всичко това е публикувано на страницата във Facebook на украинския генщаб като доклад от главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

На този фон, руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ призова своите абонати да купуват електрически тротинетки за руската армия в Украйна. "Щурмовите групи се нуждаят от обществена подкрепа! За да увеличат мобилността на подразделенията и да осигурят скрито придвижване между позициите, войниците на фронтовата линия трябва да закупят двадесет електрически тротинетки", настоя Z-каналът. Има и друга тема за Z-обществото – че вече руските изтребители-бомбардировачи Су-34 хвърлят повече авиобомби, по до 6 на един полет и месечно това може да вдигне броя на използваните бомби от 10 000 до 15 000 – 16 000.

Увеличават се и видеоклиповете предимно на рускини, които осъзнават колко нещата не са в ред. Примери има най-вече заради случилото се в Туапсе, а оттам – и логични други заключения. От "краят на цивилизацията" до "имам чувството, че всичко, което се случва, не трябва да се случва – сякаш съм попаднала в друга реалност". И на този фон, "Соловьов е по държавната телевизия и обижда жени", а ни пазят "дигиталния суверенитет" като ни блокират от Интернет и ни налагат Max, който мнозинството от руския народ не харесва, гласи едно от заключенията, гарнирано с твърда вяра, че той, руският народ ще го бъде, макар да не е ясно какъв ще е краят - ОЩЕ: "Сертифицирана идиотка": Русия и Италия на нож след безпрецедентни обиди на Соловьов към Мелони

A Russian woman looks out the window in Tuapse and can’t believe her eyes!



“It’s like the end of civilization, only you’re seeing it with your own eyes,” the woman says in amazement.



Along with fools and roads, Russia now has a third problem — Tuapse!

😁 Miracles! Russians are starting to suspect: something isn’t right



“I have a feeling that everything happening right now shouldn’t actually be happening — it’s like I’ve ended up in another reality,” — another Russian woman begins to sense something is off.



She says animals… pic.twitter.com/hP4zFovIXh — NEXTA (@nexta_tv) May 2, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна в картината на сухопътните военни действия в Украйна съгласно данните на украинския генщаб. На 2 май е имало 141 бойни сблъсъка, с 3 повече спрямо 1 май. Руснаците са хвърлили 254 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 16 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3203 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 надолу. Руската армия е използвала 9870 FPV дрона, което с около 100 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's Air Force continues striking high-rise buildings in Stepnohirsk on the Zaporizhzhia axis that Russian troops are using as positions. The strikes target urban strongpoints where Russian forces have been setting up inside apartment blocks. #Ukraine

В Покровското направление са спрени 26 руски пехотни атаки, като пак Покровск е посочен от украинския генщаб сред местата на активни бойни действия – пример как уж превзет от руснаците град всъщност не е под техен контрол, защото постоянно има боеве там. Украинците още имат позиции в Родинско, северното предградие на Покровск и западно на Мирноград. Още 17 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка - генерал Сирски съобщи, че руската активност там се увеличава и през изминалата седмица е имало общо 83 руски пехотни атаки. 20 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област – и това са трите направления с двуцифрени числа на бойни сблъсъци за последните 24 часа, навсякъде другаде по фронта в Украйна активността е по-малка. Руското военно министерство обаче се похвали, че било превзето още едно гранично село в Суми - Мирополе.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е направил анализ с предположения откъде руската армия може да се опита да натисне по-мащабно в близко бъдеще, предвид данни за натрупване на подкрепления и военна техника. На Кремъл му трябва пробив в поне 1-2 по-големи направления, защото се проваля да задуши Украйна финансово, икономически (Европейският съюз не спира да помага) и военно, украинската военна сила не намалява, а дори се развива в посока да нанася все повече щети с далекобойни удари в тила на самата Русия, обяснява Машовец. Единственият начин Украйна да капитулира в краткосрочен и средносрочен период е руската армия някак да осъществи стратегически пробив, добавя той.

Кои са направленията, по които руснаците ще опитат такъв пробив? Според Машовец това са агломерацията Славянск – Краматорск и Запорожка област. Той счита, че ако руснаците не успеят да нанесат решителен удар сега в някое от тези две направления т.е. през лятото и есента на 2026 година, нещата за тях ще станат много тежки. "Те ще атакуват или по-скоро ще се опитват да го правят много упорито и редовно (и най-вероятно в краткосрочен план), стремейки се значително да увеличат настъплението си при първа възможност. И си струва да се подготвим за това много внимателно и старателно", прогнозира Машовец, като призовава да не се заблуждават хората от това, че сега руската армия доста е стеснила полето си на по-активни действия по целия фронт.

A fresh selection of combat work from «Raid» operators!



We are showing energetic hits by our drones on «Urals» and «loaves» — and exclusive footage in which the enemy uses infantry instead of electronic warfare systems.

Ukrainian deep strikes hit Russian logistics 65 to 100 km behind the front, including a successful hit on a UAZ van and an attempted strike on a truck column. The targets were moving on key rear roads linking Crimea to Zaporizhzhia and Mariupol to Donetsk. #Ukraine

"Въпреки очевидната липса на решителни пробиви, руските въоръжени сили запазват инициативата", твърди „Два майора“.

През тази нощ Руската федерация е изстреляла 268 далекобойни дрона и 1 балистична ракета "Искандер-М" по цели в Украйна, като над 160 от дроновете са били клас "Шахед". Свалени са 249 дрона – на 15 места в Украйна са регистрирани удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи и от ракетата. Отново Одеса е била основна цел на руснаците – украинската спешна служба съобщава за двама загинали там, за ударени къщи и пристанищна инфраструктура. Пораженията са явно сериозни, защото в гасенето на пожарите и отстраняване на щети са участвали 83 пожарникари и членове на спасителни екипи и 23 единици специализирана техника плюс още 1 единица с доброволчески екип от 4 души. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" отчита поредна руска атака с дронове срещу украинското дунавско пристанище Измаил, което също е в Одеска област – ОЩЕ: Украйна тренира за парада на 9 май: Птички пеят, дронове летят в Москва, а Приморск пак гори (ВИДЕО)

The Ukrainian Air Force has stated that in April, Ukraine's air defense destroyed over 57,000 aerial targets.



Of these:

🔸 69 Kh-101 cruise missiles;

🔸 7 Iskander-M/KN-23 ballistic missiles;

🔸 8 Kalibr cruise missiles;

🔸 4 Kh-59/69 guided air-to-surface missiles;

🔸 5…

„Очевидна е системна работа срещу вражеските бензиностанции, морска логистична инфраструктура, складове за военна техника и тягови железопътен състав. Трудността обаче се състои във факта, че производствените мощности на Киев отдавна са преместени извън Украйна, а ударите по Европа, макар и постоянно обявявани, всъщност е все по-малка надеждата да бъдат извършени. Това е разочароващо, тъй като оръжейното лоби все повече въвлича повече страни от ЕС във военните поръчки за украинските въоръжени сили, предимно в сглобяването на дронове и ракети“, коментира https://t.me/dva_majors/92362 „Два майора“ и констатира, как „украинското месо“ щяло да намали руския военен потенциал, докато Европа, описана като „Третия райх“ стане готова за война с Русия.