Божидар Божанов: Политическа грешка е разделянето на ПП-ДБ на две групи в НС

Политическа грешка е разделянето на две парламентарни групи на „Продължаването промяната” и „Демократична България”. Това коментира в предаването „Събуди се” по Нова телевизия съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов. Избирателите са гласували за коалицията, дължахме им обща парламентарна група, смята Божанов.

„За първи път от много години имаме абсолютно мнозинство в парламента и на такава концентрация на власт се дължи силна, единна опозиция. Ще опитаме, доколкото е възможно, двете парламентарни групи да постигнем такава еднозначна опозиционност, но много по-ефективно щеше да бъде, ако бяхме единна парламентарна група”, заяви Божанов.

Той коментира и получените преференции на изборите. „На тези избори, макар нашите кандидати да получиха повече преференции, реално само един пренареди листата така, че да измести друг кандидат. Докато на предишни избори това се случваше в много по-големи мащаби. Не мисля, че това може да се посочи като причина”, каза Божанов.

Освен това не смята, че има и фундаментални различия в политиките, които защитават. Божанов каза, че предстои да се запознаят с окончателния документ за предлагания от „Продължаваме промяната” парламентарен съюз. Запитан дали има път обратно към ПП, Божанов каза: „Ние продължаваме да защитаваме позицията, че единството дава по-добри резултати”.

