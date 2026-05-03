Русия атакува автобус с деца, ранена е бременна жена (СНИМКИ)

Руската армия атакува автобус с деца. Нападението е станало на 3 май 2026 г. сутринта в близост до бензиностанция в община Криничански в Днепропетровска област. Има ранени, включително дете и бременна жена, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Telegram канала на Александър Ганджа, началник на Днепропетровската ОВА. Уцелен е автобус, превозващ около 40 деца. Децата са успели да избягат от превозното средство по време на атаката. Те са евакуирани на безопасно място. Психолози работят с тях.

Ранени

Сред пострадалите е 10-годишно момче, то е хоспитализирано в средно тежко състояние. Петима възрастни също са приети в болница, сред тях е 21-годишна бременна жена. 40-годишна жена е в „тежко“ състояние. Лекарите оценяват състоянието на останалите като средно тежко. Председателят на областния съвет на Днепропетровск Никола Лукашук съобщи, че децата, които са били в автобуса по време на руската атака, са пътували за Ивано-Франковска област на почивка.

„В момента 40 деца от автобуса вече са в общността Затишня. Общината приготвя топли ястия и чака родителите си от Запорожие. Тези, които не могат да бъдат взети днес, ще останат да пренощуват в общността. Ръководителят на общността и местните жители са до тях. Те работят за подкрепа на децата и стабилизиране на състоянието им“, каза той.

Снимки: Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)