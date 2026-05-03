Спорт:

Почит към жертвите: Три години от масовата стрелба в белградско училище

03 май 2026, 13:15 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Почит към жертвите: Три години от масовата стрелба в белградско училище

Отбелязването на третата годишнина от трагедията в Основно училище "Владислав Рибникар", където ученикът К.К. с огнестрелно оръжие уби девет деца и охранителя на училището, започна тази сутрин в Белград пред училището със събиране на семействата и приятелите на загиналите, ученици и граждани, предаде ТАНЮГ. Денят на възпоменание започна в 8:40 часа местно време (9:40 българско) с минута мълчание, а семействата на убитите първи запалиха свещи, оставиха венци и цветя и се записаха в книгата за спомени, за да отдадат почит на загиналите.

Ученици замисляли масово убийство в американско училище

Пространство на тишината

На входа на училището е поставена плоча със снимките и имената на загиналите и с изписана датата, на която се е случила трагедията. Част от главната улица "Крал Милутин" в Белград е затворена за движение и е превърната в "Пространство на тишината", където гражданите могат да запалят свещи, да оставят цветя и да се запишат в книгата за спомени през целия ден.

Още: Заради двойната стрелба: Стачка на държавните служители в Гърция

Медиите в Сърбия в 8:41 часа местно време прекъснаха програмата си за една минута в памет на убитите в трагедията, с надпис "3 и 4 май – дни на спомен за жертвите на масовите убийства. Помним." За гражданите и всички, които искат да отбележат годишнината от трагедията, е осигурена възможност да се запишат в книгите за спомен през целия ден пред входа на училището, а записването на послания, посветени на загиналите, започна от ранно утро.

Ад в руско училище: Момиче донесе пушка и уби съученици (ВИДЕО И СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В Белград днес ще се организират арт работилници под името "Следа от безкрая в Градината на добродетелите", в които могат да участват всички желаещи. Също така от 8:40 до 20:00 часа ще се обособи "Пространство на спомена" – програма и артистични събития, посветени на загиналите.

С чук и нож: Руски ученик нападна деца и учители (ВИДЕО)

Спомен

Правителството на Сърбия взе решение през 2024 г. да обяви 3 и 4 май за Дни на спомен за жертвите на масовите убийства, които са се случили в Основно училище "Владислав Рибникар" в Белград и в Ораше и Дубона няколко дни по-късно, като е предвидено тези дни да се отбелязват всяка година. В основните и средните училища в Сърбия от 4 до 8 май се отбелязва Седмица на спомена и единството.

Още: Отчаян и психично болен старец: Защо 89-годишният стрелец обиколи с пушка институции в Атина? (ВИДЕО)

Присъдите

Момчето К.К., което преди три години застреля няколко свои съученици и охранител, но бе малолетно към датата на престъплението и не носи наказателна отговорност, към момента се намира в психиатрична болница. Неговите родители бяха осъдени на първа инстанция на дългогодишни затворнически присъди, но Апелативният съд в Белград отмени тази присъда и нареди на Висшия съд в Белград да проведе ново дело. Припомняме, че през 2023 г. на 3 май, малко преди 9 ч. в училището, което посещаваше, К.К. на място уби първо охранителя, дежурните ученици, а след това влезе в своя клас, където продължи да стреля. На място тогава загинаха осем ученици и охранителят, а едно момиче по-късно почина от раните си. Тогава К.К. рани още петима ученици и учителка по история.

Спор за момче и тормоз - мотивите за стрелбата в руското училище (ВИДЕО И СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Стрелба Белград амок стрелба училище
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес