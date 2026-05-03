03 май 2026, 12:05 часа 1957 прочитания 0 коментара
Официално: Китай отмени американските санкции срещу своите петролни гиганти

Китай забрани на своите компании да спазват американските санкции срещу пет китайски рафинерии, свързани с търговията с ирански петрол. Според Bloomberg това е ход, насочен към смекчаване на въздействието на санкциите. В резултат на санкциите рафинериите, включително Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., която беше санкционирана миналия месец, и няколко други частни рафинерии, са изправени пред замразяване на активи и забрани за транзакции.

Изявление

В събота, 2 май 2026 г., Министерството на търговията на Китай публикува изявление, в което обявява, че мерките на САЩ „незаконно ограничават нормалната търговия с трети страни и нарушават международните норми“. В безпрецедентен ход министерството издаде заповед, „забраняваща признаването и прилагането на санкции срещу петте компании“. „Китайското правителство последователно се противопоставя на едностранни санкции, които не са санкционирани от Организацията на обединените нации и нямат основание в международното право“, се казва в изявление на министерството.

Санкции на САЩ срещу иранския петрол

Припомняме, че в усилията си да ограничат търговията с Иран, САЩ обявиха санкции срещу китайската рафинерия Hengli Petrochemical (Dalian), един от най-големите купувачи на ирански петрол. САЩ твърдят, че тези мерки са насочени към намаляване на приходите на Иран. САЩ също така наложиха и поддържат военноморска блокада на Иран. Наблюдатели отбелязват, че много ирански танкери не са в състояние да нарушат блокадата и се натрупват в Персийския проток. Това вероятно е довело до спад в производството на ирански петрол.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
