Официално: Китай отмени американските санкции срещу своите петролни гиганти

Китай забрани на своите компании да спазват американските санкции срещу пет китайски рафинерии, свързани с търговията с ирански петрол. Според Bloomberg това е ход, насочен към смекчаване на въздействието на санкциите. В резултат на санкциите рафинериите, включително Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., която беше санкционирана миналия месец, и няколко други частни рафинерии, са изправени пред замразяване на активи и забрани за транзакции.
Изявление
В събота, 2 май 2026 г., Министерството на търговията на Китай публикува изявление, в което обявява, че мерките на САЩ „незаконно ограничават нормалната търговия с трети страни и нарушават международните норми“. В безпрецедентен ход министерството издаде заповед, „забраняваща признаването и прилагането на санкции срещу петте компании“. „Китайското правителство последователно се противопоставя на едностранни санкции, които не са санкционирани от Организацията на обединените нации и нямат основание в международното право“, се казва в изявление на министерството.
China's Ministry of Commerce told Chinese companies: Do NOT comply with U.S. sanctions on certain Chinese oil refiners.
The U.S. had sanctioned these firms for buying oil from Iran.
China says the sanctions are illegal “extraterritorial” overreach.
Санкции на САЩ срещу иранския петрол
Припомняме, че в усилията си да ограничат търговията с Иран, САЩ обявиха санкции срещу китайската рафинерия Hengli Petrochemical (Dalian), един от най-големите купувачи на ирански петрол. САЩ твърдят, че тези мерки са насочени към намаляване на приходите на Иран. САЩ също така наложиха и поддържат военноморска блокада на Иран. Наблюдатели отбелязват, че много ирански танкери не са в състояние да нарушат блокадата и се натрупват в Персийския проток. Това вероятно е довело до спад в производството на ирански петрол.
