Украйна тренира за парада на 9 май: Птички пеят, дронове летят в Москва, а Приморск пак гори (ВИДЕО)

334 далекобойни дрона са свалени тази нощ над контролирана от руснаците територия. 59 от тях са свалени в Ленинградска област. Това съобщават руското военно министерство и губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в официалните си канали в Телеграм. Дрозденко вече на няколко пъти говори за Лениградска област като за "прифронтови район".

Първите данни сочат, че е атакувано най-голямото руско пристанище на Балтийско море – Приморск. През април украинската далекобойна кампания от удари започна именно с него, след което продължи с Уст-Луга и с руските черноморски пристанища Новоросийск и Туапсе. В края на работната седмица украинският президент Володимир Зеленски посочи, че капацитетът за товарене на петрол на Приморск е намален с 13% - ОЩЕ: Путин и Тръмп в инфантилен разговор: Победих. И аз. А Зеленски дава факти (ОБЗОР – ВИДЕО)

Първи данни има и от FIRMS – системата на НАСА за отчитате на топлинни петна и те показват пожари в Приморск. Засега извън съобщенията за свалени дронове в канала си в Телеграм, които са дотук 3, Дрозденко не обелва и дума за друго:

Отделно, в Москва са свалени 2 дрона – скромно, но явно Украйна вече тества нервите на режима на руския диктатор Владимир Путин. "Слушайте – птичките пеят и дроновете на хохлите (обидното за украинците име, с което руснаците ги наричат) летят", гласи коментар на заснел видео в региона на Москва.

Още: Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО)