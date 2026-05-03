Полша - арена на военни учения на НАТО (СНИМКА)

В Полша стартираха военните учения на НАТО „Амбър Шок 26“ с участието на САЩ, съобщи RMF24. В маневрите участват приблизително 3500 войници от няколко страни от Алианса и стотици единици техника. По време на учението, което ще продължи до 8 май 2026 г., войските ще практикуват тактически задачи и управление на огъня. На 2 май започнаха и мащабните артилерийски учения Northern Strike 26.

Amber Shock 26 involves around 3,500 troops and hundreds of pieces of equipment from allied countries — troops are practicing combat operations and live fire.

Съвсем близо до Русия

Те се случват само на 70 километра от руската граница. Във военните игри във Финландия ще вземат участие войски от Естония, Литва, Норвегия, Франция, Обединеното кралство, Съединените щати, Италия, Унгария, Полша и самата Финландия. Заедно те ще отработват реални бойни сценарии в период, в който светът е все по-несигурен, а реалната хибридна война между Русия и НАТО заплашва да прерасне в по-широк конфликт.

Руските провокации срещу Финландия

Това обаче не са едностранни действия, а по-скоро отговор на провокациите, наблюдавани през последните месеци от руската страна на границата. По-рано тази година сателитни снимки, които бяха публикувани от популярното финландско издание Yle, разкриха, че Русия е започнала да ремонтира гарнизонна зона от съветската епоха в Петрозаводск, която е почти празна от 90-те години на миналия век. Става въпрос за база на само 160 км от границата с Финландия.

