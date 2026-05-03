"Суетящо се старче с изхабени мускули": Доклад на "Карнеги" разкри как Путин загуби магията си

Нагласите на руснаците спрямо Владимир Путин, както и по отношение на войната срещу Украйна, претърпяха значителни промени. Няма го вече оптимизмът, че икономиката ще устои на всякакви санкции, избледнява патриотизмът, и все по-често дори в Z-каналите се прокрадват признания, че Русия не може да спечели войната. И това все повече се дължи на успешните украински далекобойни удари дълбоко в тила на Русия, както и на буксуването на фронта. Това се посочва в доклад на берлинския Център Карнеги, който бе публикуван на 30 април.

Целият държавен апарат, медиите, правителството, Държавната дума, църквата и разузнавателните служби все още се опитват да решат все същия проблем – как да скрият грешката на Путин от 2022 г. – но резултатите от тези усилия са все по-плачевни.

"Путин губи вълшебната си сила. Властта остава в ръцете му, но магията избледнява. Прозира вече истинският му облик. Хората все по-често забелязват един суетящ се старец с тънки крака, чиито мускули са се размекнали под увисналия му костюм. Вече е невъзможно да си представим предвоенния Путин, гол до кръста и яздещ черен кон. (...) Путин вече не е суперменът, пазещ интересите на обикновените хора; той се страхува от дроновете и от интернет повече от обикновения човек. Той е объркан и е престанал да вдъхва доверие дори на управляващия елит. От гарант се превръща в бреме", пише в доклада.

"Истинският виновник" за промяната в настроенията в Русия са успехите на украинската армия.

Украинската съпротива, съчетана с революцията в дроновете, създаде патова ситуация на фронта и превърна самата фронтова линия в зона на смъртта. Дори Z-каналите спряха да настояват за мобилизация, защото сега това означава само, че дронове ще убиват още повече хора. Повтаря се грешката от Първата световна война, когато армиите попаднаха в ситуация, при която технологичните иновации като картечници и бодлива тел обезсмислиха нападателния дух от предишните войни.

Устойчивостта на цивилното население в Украйна, особено през зимата, провали надеждите на Русия за победа зад фронтовата линия. Въпреки че отношенията на украинците с правителството никога не са били лесни, украинците не свалиха Зеленски, а вместо това си купиха генератори, за да преживеят зимата, в която Русия се целеше върху електропреносната им система.

След това дойдоха украинските удари по петролните рафинерии на практика по цялата руска територия. И макар износът на петрол и данните за военното производство да не са се сринали драстично, "пожарите, пламтящи от Уст-Луга до Туапсе, създават картина на неизбежността на наказанието", се отбелязва в материала.

