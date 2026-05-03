Андрей Янкулов: Служебният кабинет оставя готови законопроекти по ПВУ

03 май 2026, 14:51 часа 278 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза в ефира на „Неделя 150“ по БНР, че екипът му е изготвил важните по Плана за възстановяване и устойчивост законопроекти, свързани с деполитизирана антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие за правосъдието, заяви Янкулов.

Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на сроковете, по-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов относно избора на парламентарната квота във ВСС. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор.

ВСС има 22 членове – 11 се избират от парламента и 11 от органите на съдебната власт. Останалите, които влизат в състава на ВСС по право, са председателите на върховните съдилища и главният прокурор, припомни Янкулов. С парламентарната квота няма как да има сериозна промяна в цялостния облик на ВСС – ще има огромно значение и изборът на професионалната квота, коментира той.

Промените в съдебната власт се случват бавно и противоречиво, предупреди той. Трябва да си дадем сметка, че съдебната система – съдиите, прокурорите и следователите – в продължение на доста години има нормативна възможност да отстоява своята независимост и от тях до голяма степен зависи какъв избор ще бъде направен, смята Янкулов.

Прокурорската колегия е проблематична на организационно ниво, защото тя е изградена от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор. Ако през парламентарната квота в прокурорската колегия влязат хора, които не са част от институцията на прокуратурата, те могат да служат като лост за баланс срещу хората с вътрешноведомствена зависимост, заяви също министърът.

Елин Димитров Отговорен редактор
главен прокурор служебно правителство Андрей Янкулов План за възстановяване
