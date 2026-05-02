Русия разкри цената на щетите от украинската операция "Паяжина", сумата е огромна (ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната оцени загубите от специалната операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), осъществена на 1 юни 2025 г. Става въпрос за най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения срещу редица военни летища. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Военното министерство в Москва оценява нанесените щети на 2 милиарда рубли, или около 26,7 милиона долара. Става дума за щети по въздухоплавателните средства, нанесени в резултат на атаките срещу военни летища, предава независимото разследващо издание The Insider.

Според руските медии тази сума фигурира в материалите по наказателно дело, разследвано от Руския разследващ комитет.

Операция "Паяжина" се проведе в няколко региона на Руската федерация – Иркутска, Мурманска, Рязанска и Ивановска област. При ударите бяха използвани над сто FPV дрона, които според разследващите са били внесени контрабандно в страната в камиони, маскирани като граждански стоки. Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се е провалила - тя не е подозирала какво се готви под носа ѝ.

Ukraine’s SBU said its Alpha unit struck five Russian military airfields in 2025 using long-range drones, destroying 15 aircraft that Russia can no longer put into the air. The SBU said confirmed hits included 11 fighters and bombers, three helicopters, and one transport plane.… pic.twitter.com/7kPjrqnA21 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

Обвиненията в Русия заради операцията

По делото са повдигнати обвинения срещу четирима шофьори на камиони в Русия. Те са обвинени в тероризъм и незаконен превоз на взривни вещества. Самите мъже обаче отричат обвиненията и твърдят, че не са знаели какво съдържа товарът.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано потвърди, че шофьорите са били ефективно използвани "на сляпо", а дроновете са били скрити в специални контейнери с дистанционно отваряне.

Руските следователи смятат, че организаторите са няколко украински граждани, които в момента се издирват.

Основните цели бяха самолети от стратегическите военновъздушни сили на Руската федерация, по-конкретно Ту-95МС и Ту-22М3. Според украински оценки са били поразени десетки самолети, включително бомбардировачи, самолети за ранно предупреждение и транспортни самолети.

