Русия разкри цената на щетите от украинската операция "Паяжина", сумата е огромна (ВИДЕО)

02 май 2026, 19:14 часа 1251 прочитания 0 коментара
Снимка: СБУ/принтскрийн
Руското министерство на отбраната оцени загубите от специалната операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), осъществена на 1 юни 2025 г. Става въпрос за най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения срещу редица военни летища. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Русия отчита щети за 26,7 милиона долара от операция "Паяжина"

Военното министерство в Москва оценява нанесените щети на 2 милиарда рубли, или около 26,7 милиона долара. Става дума за щети по въздухоплавателните средства, нанесени в резултат на атаките срещу военни летища, предава независимото разследващо издание The Insider.

Още: Уникални кадри: Как Украйна размазва руски самолети и носи щети за 1 млрд. долара през 2025 (ВИДЕО)

Според руските медии тази сума фигурира в материалите по наказателно дело, разследвано от Руския разследващ комитет.

Операция "Паяжина" се проведе в няколко региона на Руската федерация – Иркутска, Мурманска, Рязанска и Ивановска област. При ударите бяха използвани над сто FPV дрона, които според разследващите са били внесени контрабандно в страната в камиони, маскирани като граждански стоки. Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се е провалила - тя не е подозирала какво се готви под носа ѝ.

Обвиненията в Русия заради операцията

По делото са повдигнати обвинения срещу четирима шофьори на камиони в Русия. Те са обвинени в тероризъм и незаконен превоз на взривни вещества. Самите мъже обаче отричат обвиненията и твърдят, че не са знаели какво съдържа товарът.

Още: Пияни руски шофьори за малко да провалят операция "Паяжина", Украйна се измъкнала с нелепа лъжа

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано потвърди, че шофьорите са били ефективно използвани "на сляпо", а дроновете са били скрити в специални контейнери с дистанционно отваряне.

Руските следователи смятат, че организаторите са няколко украински граждани, които в момента се издирват.

Основните цели бяха самолети от стратегическите военновъздушни сили на Руската федерация, по-конкретно Ту-95МС и Ту-22М3. Според украински оценки са били поразени десетки самолети, включително бомбардировачи, самолети за ранно предупреждение и транспортни самолети.

Още: Операция "Паяжина" е страшният руски кошмар: Москва гради защитни структури в авиобазите си (СНИМКИ)

Димитър Радев
Русия война Украйна стратегически бомбардировачи операция Паяжина
