"Вече не": Зеленски показа с ВИДЕО потопяването на два танкера от руския сенчест флот

"Нашите воини продължават да прилагат санкции срещу руския сенчест петролен флот – два такива кораба бяха ударени във водите на входа на пристанището Новоросийск. Тези танкери бяха активно използвани за транспортиране на петрол – вече не". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в публикация в официалните си профили в социалните мрежи. Той представи и видеокадри - явно атаката е извършена с морски дронове.

"Благодарен съм на началника на Генералния щаб Андрей Хнатов за ръководенето на операцията, на контраразузнавачите от Службата за сигурност на Украйна и на нашия ВМС за последователното постигане на ефективни резултати. Далекобойните възможности на Украйна ще продължат да се развиват всестранно – в морето, във въздуха и на сушата. Слава на Украйна", добав Зеленски.

Припомняме, че тази нощ Украйна удари и най-голямото руско пристанище на Балтийско море - Приморск. Там има пожари, потвърдена със сателитни данни информация, има и признание за това от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко. Тепърва обаче ще се потвърждава какво точно е ударено - първите данни са за морски терминал за износ на петрол и руска ПВО система "Панцир".