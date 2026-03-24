ЕС намалява зависимостта си от внос на военно оборудване от САЩ

ЕС постепенно намалява зависимостта си от вноса на военно оборудване от САЩ, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на събитие в Брюксел. Той посочи, че днес вносът е спаднал с между 10 и 40%, докато същевременно САЩ внасят от Европа 1% от използваните средства за отбрана.

САЩ имат ясна стратегия, че занапред ще изместят силите си повече към Индийския и Тихия океан, Европа трябва да поеме на плещите си отговорността за своята сигурност, каза еврокомисарят.

САЩ днес произвеждат 750 ракети "Пейтриът" годишно, а в първите дни от войната в Иран бяха използвани 800, отчете Кубилюс. По неговите думи от началото на войната в Иран доставката на ракети за Украйна става по-трудна. Еврокомисарят уточни, че Украйна се нуждае от 2-3 ракети "Пейтриът", за да свали една руска ракета, а миналата година Русия е изстреляла по украински цели около 2000 ракети и от тях са били прехванати около 40%.

Нашите разузнавателни служби казват, че до 2030 г. Русия може да бъде готова за удар по страна от ЕС и НАТО, посочи еврокомисарят. Русия е заплаха и трябва да разберем, че ако Владимир Путин наистина реши да атакува съседна страна - балтийските републики, Полша или Финландия, ще се сблъскаме с боеспособна войска. Ние нямаме този опит, за разлика от украинците, уточни Кубилюс.

