Примирието, за което толкова плака Путин: Колко нарушения извършиха руснаците

Примирието, за което така настървено моли и заплашва Кремъл, не е било спазвано от руските сили, отчете Генералният щаб на украинската армия. От първите часове на това денонощие, когато трябваше да влезе в сила прекратяването на огъня, Русия е нарушила примирието 51 пъти, считано само до 16:00 часа.

Отделно от това следобед на 9 май жена е убита, а мъж е ранен при удар на руски дрон в село Незламне, Херсонска област, съобщи Херсонската областна прокуратура. "На 9 май 2026 г., около 13:00 часа, руски военни сили са нанесли удар с дрон по село Незламне, Херсонска област. При нападението е убита 58-годишна жена, а мъж е ранен", се казва в съобщението.

А какво се посочва в сводката на Генералния щаб:

Руските сили продължават да обстрелват граничните райони, се казва в доклада. Днес в Сумска област е имало обстрели в Рогизне, Волфино, Коренок, Атинское, Уланово и Кучеровка.

В Севернослобожанското и Курското направление Русия е обстрелвала 10 пъти населени места и позиции на украинските войски, регистрирани са и две руски атаки.

В Южнослобожанското направление руснаците са направили седем опита да заемат по-добри позиции в района на Прилепка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка и Синелниково. Два от тези опити и към момента продължават, е отбелязано в доклада, публикуван на страницата във Фейсбук на Генералния щаб.

В Лиманското направление е имало четири атаки към Лиман, Заречное, Ямпол и Озерное.

В Краматорското направление - една атака към Тихоновка; в Кностантиновското направление - 7 атаки към селищата Константиновка, Плещеевка, Илиновка и Русин Яр.

В Покровското направление от началото на деня окупаторите са се опитали 17 пъти да изтласкат украинските сили от позициите им към селищата Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Василевка, Молодецкое и Новониколаевка. Две от тези атаки продължават и в момента.

В посока Хуляй-Поле са предприети 13 атаки срещу позициите на защитниците към Нови Запорожье, Рибное, Цветковое, Железничное, Воздвижевка, Святопетривка, Хуляй-Поле и Чаривное, се казва в сводката на украинския Генщаб.