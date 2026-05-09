Фицо с подробен отчет пред Путин: Кремъл проговори за "посланието" от Зеленски

09 май 2026, 18:19 часа 434 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От обкръжението на Владимир Путин заявиха днес пред руските медии, че не са получили никакви послания от президента Володимир Зеленски чрез славашкия премиер Роберт Фицо, който е на посещение в Москва. Това твърди, например, съветникът на Путин Юрий Ушаков, цитиран от Интерфакс. 

"Мога да кажа, че украинският въпрос е бил обсъждан сред много други въпроси. И по време на тази дискусия премиерът информира нашия президент и нашата делегация, че наистина се е срещал със Зеленски наскоро. Зеленски е изразил оценката си за настоящата ситуация в руско-украински контекст. Но Зеленски не е предал никакви послания чрез него", коментира съветникът.

"Фицо просто предостави подробен отчет за това, което е обсъдил със Зеленски", допълва Ушаков.

Припомняме, че по-рано бе съобщено, че Фицо възнамерява да предаде "послание" от украинския президент Володимир Зеленски на Путин. "Европейска правда" пише, че от украинската президентска канцелария са заявили, че Зеленски е казал на Фицо, че Украйна е готова да се срещне с Русия на ниво лидери във формат по същество.

Владимир Путин Роберт Фицо Юрий Ушаков Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
