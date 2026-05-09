Фицо с подробен отчет пред Путин: Кремъл проговори за "посланието" от Зеленски

От обкръжението на Владимир Путин заявиха днес пред руските медии, че не са получили никакви послания от президента Володимир Зеленски чрез славашкия премиер Роберт Фицо, който е на посещение в Москва. Това твърди, например, съветникът на Путин Юрий Ушаков, цитиран от Интерфакс.

"Мога да кажа, че украинският въпрос е бил обсъждан сред много други въпроси. И по време на тази дискусия премиерът информира нашия президент и нашата делегация, че наистина се е срещал със Зеленски наскоро. Зеленски е изразил оценката си за настоящата ситуация в руско-украински контекст. Но Зеленски не е предал никакви послания чрез него", коментира съветникът.

"Фицо просто предостави подробен отчет за това, което е обсъдил със Зеленски", допълва Ушаков.

Припомняме, че по-рано бе съобщено, че Фицо възнамерява да предаде "послание" от украинския президент Володимир Зеленски на Путин. "Европейска правда" пише, че от украинската президентска канцелария са заявили, че Зеленски е казал на Фицо, че Украйна е готова да се срещне с Русия на ниво лидери във формат по същество.

