Пътничка се зарази с хантавирус през два реда в самолета? В Тенерифе протестират заради пристигането на "кораба-бомба"

32-годишна жителка на испанската провинция Аликанте има симптоми на хантавирусна инфекция, и е била тествана, съобщиха испанските здравни власти, предава Reuters.

Жената е пътувала в самолет през два реда от пациент, починал в Йоханесбург, след като е пътувал с круизния кораб MV Hondius и се е заразил с вируса, каза пред репортери държавният секретар по здравеопазването Хавиер Падила.

Жената има „леки респираторни симптоми“ и е настанена в болница. Резултатите от теста й за вируса се очакват най-късно до 48 часа, според изявление на сайта на регионалния здравен отдел.

Властите на Валенсия издирват хората, с които жената е била в контакт през последните няколко дни.

Паника на Тенерифе

Междувременно жители на Тенерифе излязоха на протест срещу планираното пристигане на круизния кораб MV Hondius, който се очаква да акостира тази нощ между 04:00 и 06:00 часа местно време на острова.

Хора са се събрали пред парламента на Канарските острови в Санта Круз де Тенерифе, опасявайки се от рискове за здравето и неадекватната подготовка на властите за приемането на заразения кораб.

Протестиращите искат ясни гаранции за безопасност, специални противоепидемични мерки и прозрачна информация за това как пътниците ще слизат и ще се придвижват из острова. Някои участници са заявили, че са готови да блокират кораба, ако исканията им не бъдат изпълнени, съобщи BBC.

