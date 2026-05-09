Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария с наследена тежка ситуация след Орбан

Дясноцентриският лидер Петер Мадяр положи днес клетва като премиер на Унгария. Той бе избран на този пост благодарение на обещанията си за промяна след години на икономическа стагнация и напрегнати отношения с ключови съюзници при управлението на предшественика му Виктор Орбан. Мадяр спечели изборите на 12 април с убедителна победа над управлявалия 16 години националист Орбан, като осигури на партията си ТИСА конституционно мнозинство, което ще му позволи да отмени реформите, отслабили според критиците демокрацията в страната, съобщи Ройтерс.

Чуждестранни инвеститори и унгарци приветстваха победата на Мадяр. Форинтът (унгарската валута) достигна най-високото си ниво спрямо еврото от четири години насам.

Възможно е периодът на политически „меден месец“ да се окаже кратък за 45-годишният лидер, тъй като натискът за осигуряване на милиардите евро замразено финансиране от Европейския съюз - средства, необходими за съживяване на икономиката, нараства.

Мадяр наследява икономика, която едва излезе от стагнация през първото тримесечие. Освен това сега е изправена и пред нови затруднения заради рязкото поскъпване на енергията, свързано с конфликта в Близкия изток.

Данни, публикувани вчера, показаха, че още до април Унгария е изчерпала 71% от планирания за цялата година бюджетен дефицит заради високите предизборни разходи на Виктор Орбан. Тази година бюджетният дефицит може да достигне около 7% от БВП на страната, каза новият премиер.

Той обеща да потвърди западната ориентация на Унгария.

Мадяр също така заяви, че ще спре новинарските емисии на обществените медии след идването си на власт, като обвини държавните медии и проправителствените медийни издания, че са помогнали на Орбан да запази властта си и че същевременно са давали ограничено ефирно време на неговите критици.

