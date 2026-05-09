Най-мощната турска военна компания отговори на "технофашисткия" манифест на технологичната емблема на САЩ "Палантир" (ВИДЕО)

Не мека, а твърда сила. Ядрената епоха приключва – една епоха на възпиране приключва и предстои да започне нова ера на възпиране, изградена от изкуствения интелект (ИИ). Въпросът не е дали ще бъдат създадени оръжия с изкуствен интелект. Въпросът е кой ще ги изгради и с каква цел. Това е само малка, но показателна част от публикувания преди 20 манифест на "Палантир" (Palantir) – американска технологична компания, за която от години се говори като за въплъщението на "Биг Брадър" по романа "1984". Манифестът е дело на изпълнителният директор на компанията Алекс Карп. Милиардерът фигурира в актуалната класация "Time 100" – списъкът на 100-те най-влиятелни личности, съставен от списание Time.

Именно на този фон от твърдения много сериозно впечатление правят следните, 21-ва и 22-ра точка в манифеста: "Някои култури са довели до жизненоважни постижения, други остават нефункционални и регресивни. Всички култури сега са равни. Критиката и ценностните преценки са забранени. И все пак тази нова догма прикрива факта, че определени култури и всъщност субкултури... са създали чудеса. Други са се доказали като посредствени и, още по-лошо, регресивни и вредни. Трябва да устоим на повърхностното изкушение на празен и кух плурализъм. Ние, в Америка и по-общо на Запад, през последния половин век се съпротивляваме на дефинирането на националните култури в името на приобщаването. Но приобщаването в какво".

Именно тези две точки предизвикаха определения "технофашизъм" към целия манифест – защото е открито ясно, че се налагат стандарти за още повече облаги за "избрани".

Baykar Chairman of the Board and Chief Technology Officer Selcuk Bayraktar on Palantir's manifesto:



Recently, a text resembling a manifesto was published. When we looked at that text, we encountered a dark mindset that views war, peace, and human life merely as optimization… pic.twitter.com/ptrtjziOc1 — Clash Report (@clashreport) May 9, 2026

"Наскоро беше публикуван манифест, в който виждаме мрачна настройка на съзнанието – войната, мирът и човешкият живот са разгледани само като проблеми за оптимизация, от които са отстранени съзнанието, моралът и човешката душа. За тях светът може да бъде направен само като компютърен алгоритъм. Срещу тези арогантни и тъмни манифести трябва да извадим наша пътна карта, ориентирана към правосъдие, състрадание, морал и човешко достойнство". Това са думи на Селчук Байрактар, председател на директорския борд на известната турска оръжейна компания "Байкар". Той специално отговори на манифеста по време на голямото оръжейно изложение Saha 2026 в Истанбул. За това изложение турският президент Реджеп Ердоган каза следното – сключихме сделки за 8 млрд. долара, като 6 млрд. долара са износ на турско оръжие и военни технологии.

Трябва да има "избрани"

"Американската мощ направи възможен изключително дълъг мир. Твърде много хора са забравили или може би приемат за даденост, че близо век някаква версия на мир е преобладавала в света без военен конфликт между велики сили. Поне три поколения - милиарди хора и техните деца, а сега и внуци - никога не са познавали световна война. Следвоенното кастриране на Германия и Япония трябва да бъде отменено. Обезличаването на Германия беше прекомерна корекция, за която Европа сега плаща висока цена. Подобен и силно театрален ангажимент към японския пацифизъм, ако се запази, също ще заплаши да промени баланса на силите в Азия" - това също са текстове от точки на манифеста.

А какви още крайно интересни за интерпретации слова има в манифеста? Например точка 9, според която на тези, "посветили се на обществения живот", трябва да им се прощава повече. С други думи, мирише на призив да си затваряме очите за действията на най-богатите и най-висшите държавни служители – особено предвид точка 18, според която: "Безмилостното разкриване на личния живот на публични личности прогонва твърде много таланти от държавна служба. Публичната арена – и повърхностните и дребни нападки срещу онези, които се осмеляват да правят нещо различно от това да се обогатяват – станаха толкова безмилостни, че републиката е останала със значителен списък от неефективни, празни съдове, чиято амбиция човек би простил, ако в тях се криеше някаква истинска структура на вярвания".

А откъде мирише на "Биг Брадър" - точка 17 крие отговора: "Силициевата долина трябва да играе роля в справянето с насилствените престъпления. Много политици в Съединените щати по същество са свили рамене, когато става въпрос за насилствени престъпления, изоставяйки всякакви сериозни усилия за справяне с проблема или поемайки какъвто и да е риск със своите избиратели или дарители, за да измислят решения и експерименти в това, което би трябвало да е отчаян опит за спасяване на човешки живот".

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

