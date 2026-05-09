Вдовиците да се пенсионират по-рано: Научете коя държава реши така

Правителството на нашата южна съседка Гърция ще предостави помощ от 300 евро на вдовици на възраст до 60 години. По този начин гръцкото правителство е решило да понижи на практика възрастта за получаване на помощ, която преди това беше 65 години. Новината обяви в петък финансовият министър Кириакос Пиеракакис, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мярката ще засегне предимно жени, които са в трудно положенио,е с ограничен достъп до пазара на труда.

„Ддържавата е длъжна да застане до тях с чувствителност и справедливост“, добави министърът, цитиран от гръцкото издание.

Поправя се несправедливостта

Мярката беше обявена като поправяне на една несправедливост, засягаща вдовиците.

"Тъй като единствената им пенсия е пенсия за преживели лица, те ще получават обезщетението от 300 евро, започвайки от 60-годишна възраст, вместо от 65“, каза Пиеракакис по време на конференция в Атина.

Вдовишките пенсии в Гърция

Вдовишките пенсии в Гърция са социално осигуряване, предназначено за преживели съпрузи, които отговарят на определени условия за възраст и осигурителен стаж на починалото лице. Преживелият съпруг/а може да получава пенсия от починалия, като често се изисква бракосъчетанието да е сключено преди определен период от време. Бракът или договорът за съжителство трябва да са продължили най-малко три години към датата на смъртта.