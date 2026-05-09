Хулио Веласкес: Изключително сърдит съм, не обичам да губя дори и на карти!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес бе много разочарован от поражението на неговия тим от Лудогорец в мач от 33-ия кръг на Първа лига. Както е известно, двубоят пред пълните трибуни на стадион „Георги Аспарухов“ завърши при резултат 1:0 за гостите от Разград, но това не помрачи настроението на феновете, които видяха как техните любимци вдигат титлата на България за първи път от 17 години насам.

След последния съдийски сигнал Веласкес сподели, че е изключително сърдит, тъй като не обича да губи дори и на карти. Той допълни, че една грешка е коствала загубата на Левски, а това го е афектирало доста. Испанският специалист също така благодари на феновете на „сините“ и на ръководството за подкрепата през този толкова тежък за тима сезон.

„Щеше да е заслужено да победим“

„Благодаря за поздравленията! Ако вие сте гледали мача като мен, знаете, че направихме добър мач. Щеше да е заслужено да победим. Оттук насетне – видяхте как получихме гола. Опитахме след това, но не е това въпросът. Отборът направи изключителен мач. Много добре управляваше моментите с топката, добре организирани в защита, без да забравяме, че се изправяме срещу носител на 14 поредни титли. Винаги стигахме последната четвърт и не вкарвахме. Допуснахме грешка и ни вкараха“.

„Именно затова съм и толкова афектиран, ще го видите до края на шампионата. На мен не ми харесва да губя дори на карти. Сега съм изключително сърдит. Нямам капацитет да загубя мач и след 5 минути да кажа, че съм щастлив. Най-щастливият момент бе, когато спечелихме първенството. Разбира се, че трябва да се зарадваме. Ще опитам да се успокоя и да се зарадвам. На тази велика публика трябва да благодаря от сърце. Благодаря на футболистите, служителите и ръководството, на целия щаб и медицинския щаб, както казах – на ръководството и президента“, обясни Веласкес.

ОЩЕ: Лудогорец удари Левски пред препълнените трибуни на „Герена“, но не успя да развали шампионските празненства на „сините“