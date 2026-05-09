Кремъл отговори на указа на Зеленски, с който украинският президент "разреши" парада за 9 май в Москва (ВИДЕО)

"Как изобщо да го кажа, срам ме е дори да коментирам. Клоунада, цирк, каквото искате – има и други руски думи, но не искам да ги използвам". Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, в коментар за издадения снощи от украинския президент Володимир Зеленски указ, с който Зеленски брутално се подигра на Путинова Русия, като "ѝ разреши" да проведе парада за Деня на победата в Москва – ОЩЕ: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май
Kremlin on Zelensky's parade permit: "Even embarrassing to comment, but there are other Russian words we don't want to use." https://t.co/OaRulrygE3 pic.twitter.com/vMwIZpYyMv— WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026
Ушаков каза още, че днешният парад в Москва е преминал без никакви нарушения, визирайки евентуална намеса на Украйна. Припомняме, че Русия се закани да срине всички свързани с украинската държавност сгради в Киев, ако Украйна провали парада, който години наред вече се използва от Путин като пропаганда за неговото уж величие (3-дневната специална военна операция, която тече 5-та година е най-показателна колко е "велик"). А Путин за втора поредна година седи "на топло и сигурно" в една от кулите на Кремъл по време на парада - защо ли? - ОЩЕ: Русия пусна списък какво ще удря в Киев заради парада в Москва и кои ще са гости на Путин (ВИДЕО)
Междувременно на парада в Москва за пръв път маршируваха и части на севернокорейската армия. Припомняме, че Путин използва хиляди севернокорейски войници, за да си върне 1200 квадратни километра завладяна от украинската армия територия в Курска област. Вчера, 8 май, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски каза, че украинската армия още запазва позиции в Курска област, при Тьоткино – нещо, което призна ден по-рано един от най-известните Z-канали „Два майора“ - ОЩЕ: Паметник в Северна Корея разкри колко точно севернокорейци дадоха живота си за Путин дотук
North Korean troops marched in Russia’s Victory Day parade in Moscow for the first time.pic.twitter.com/4KNAhAK2cn— Clash Report (@clashreport) May 9, 2026