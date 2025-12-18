Войната в Украйна:

Шампион по борба на България: Дълбоко огорчен съм! Казаха без руснаци, но думите бяха погазени

Един от успешните състезатели по борба на България - Микяй Наим, използва профила си във Фейсбук, за да изрази несъгласието си с това, че обещанията да не се привличат нови руски състезатели са били нарушени. Той визира натурализирания руснак Шамил Мамедов, който се състезава в неговата категория. Наим обаче подчерта, че въпросът е принципен, като смята, че българските състезатели и клубове отново остават на заден план.

БФБорба каза без повече руски състезатели, а натурализираха Шамил Мамедов

Микяй Наим, който участва и в един от сезоните на "Игри на волята", подчерта, че не смята, че Станка Златева е виновна за това решение. Но и настоя, че "думите бяха погазени", а в националния отбор има "подмяна вместо развитие". Самата Станка Златева каза, че ще се радва "на другата олимпиада да имаме българи, а не руснаци". Ето позицията на сребърния медалист от Европейското първенство по борба за мъже през 2023-та:

Позицията на Микяй Наим

"Днес не пиша като състезател, а като дълбоко огорчен българин. След ясно и публично заявено решение, че няма да се привличат нови руски състезатели, виждаме как думите бяха погазени, а българските състезатели и клубове отново остават на заден план.

Важно е да се каже ясно:

Станка Златева не е виновна. Тя е един от малкото хора в българския спорт, които си държат на думата, не подведе клубовете, на които обеща, и показа, че честността все още съществува.

Микяй Наим

Също така искам да бъда напълно ясен – не съм против Шамил да се бори за България. Не говорим за конкретен човек. Говорим за цялостен модел, прилаган от години, който системно убива българските състезатели и клубове и цели постепенно да превърне националния отбор в отбор от чужденци.

И нека не се бъркат нещата. Не говорим за случаи като Армен Назарян, Паслар, Семен и други, които дойдоха в България, купиха жилища, създадоха семейства и останаха тук завинаги. Това са хора, които избраха България за свой дом, а не състезатели, които след края на кариерата си просто си тръгват при семействата си у дома.

В отбор, който трябва да бъде национален, днес виждаме подмяна вместо развитие.

Много български състезатели вече нямат желание дори да тренират в националния отбор, защото не виждат смисъл, честност и бъдеще. Как да има мотивация, когато се вкарват готови състезатели, а тези, които се борят и израстват тук, остават забравени?

Това не е развитие.

Това е отказ от българския спорт.

Думата трябва да тежи.

Българските състезатели трябва да бъдат защитени."

