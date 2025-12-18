Ерата на Пеп във Висшата лига е към своя край: Ман Сити набеляза изненадващ наследник на Гуардиола

Ерата на Пеп Гуардиола във Висшата лига е към своя край: това се говори все по-усилено на Острова, като ръководството на Манчестър Сити също е с усещането, че испанският специалист няма да остане начело на "гражданите" след края на сезон 2025/26. По-интересното е името, което се спряга за негов наследник. Това е настоящият треньор на Челси Енцо Мареска, съобщава спортният журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic.

Гуардиола напуска Ман Сити още след края на сезона?

Гуардиола направи изключителна кариера на "Етихад", но вече на няколко пъти загатна, че може да приключи авантюрата си с Висшата лига. През есента той поднови договора си до лятото на 2027 г., но има голяма вероятност да не го изпълни и да си тръгне преждевременно. Предполага се, че основната мотивация на Гуардиола да си тръгне е загубата на интерес след толкова много години в английския футбол, като усеща нужда от почивка, както бе и с Юрген Клоп и Ливърпул.

Енцо Мареска може да наследи Гуардиола - ученик е на Пеп и познава Сити отвътре

Иначе Мареска е разглеждан като негов наследник, защото изповядва сходна философия, а и е бивш асистент на Гуардиола. Италианецът работи и като треньор на отбора на Сити до 23 години и познава клуба добре отвътре. Именно това кара ръководството на Сити да го постави много високо сред набелязаните треньори, които да наследят Гуардиола. В момента Мареска е начело на Челси, но се говори все по-усилено, че няма да остане на "Стамфорд Бридж" след публичен скандал.