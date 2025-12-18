Божидар Андреев за допинга: Няма общо с щангите! Взех го, за да създам дете с жена ми

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж - Божидар Андреев, коментира положителната допинг проба, за която стана ясно в последните часове. В организма на Андреев е открит забранен метаболит на анаболния стероид местеролон, а щангистът е категоричен, че това няма нищо общо с щангите и го е приел, за да създаде дете със съпругата му, която не е успявала да забременее. Тестът на Андреев е бил извършен ден преди щангистът да обяви, че е горд баща на момиче.

Божидар Андреев приел допинга след отказването си от щангите, за да създаде семейство

"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих вече с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", каза Божидар Андреев пред колегите от bTV.

Андреев твърди, че това вещество с нищо не може да му помогне на щангите

"По принцип това вещество с нищо не може да ми помогне в щангите. Не съм го взел това нещо, за да вдигам щанги. Защото аз мога и без такива работи да вдигам щанги и съм го доказвал и показвал. Жена ми имаше малко проблеми, не можеше да забременее и аз трябваше да взема мерки, за да създам семейство", добави още щангистът от сливенското село Тополчане.

