Войната в Украйна:

ЕС прави "стена срещу дронове" на изток след руската провокация в Полша

19 септември 2025, 12:39 часа 474 прочитания 0 коментара
ЕС прави "стена срещу дронове" на изток след руската провокация в Полша

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус заяви, че планира да свика преговори с министрите на отбраната на страните членки следващата седмица за създаването на "стена срещу дронове" по източната граница на ЕС. Този проект е придобил спешност след нахлуването на руските дронове в Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Кубилиус заяви пред Reuters, че някои страни от Европейския съюз вече са обсъждали идеята за линия на отбрана срещу дронове преди случая в полското небе. Сега изпълнителният орган на ЕС - Еврокомисията - иска да действа бързо, за да превърне концепцията в реалност.

Още: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

Анализатори и официални лица заявиха, че влизането на поне 19 руски безпилотни летателни апарата в Полша е разкрило пропуски в способността на Европа и НАТО да се защитят от дронове, макар полските и натовските сили да свалиха няколко от тях.

"Искаме наистина да пристъпим към много интензивни и ефективни подготовки, за да започнем да запълваме тази празнина, която е наистина много опасна за нас (...), колкото се може по-бързо", заяви Кубилиус.

Още: За да спре украинските дронове: Русия работи върху ново оръжие (ВИДЕО)

Украйна ще учи Европа

Той ще проведе видеоконференция по проекта с министрите на отбраната на източноевропейските страни и представител на Украйна, който може да сподели поуките от войната. Не се споменава дали ще участва българският министър Атанас Запрянов - предвид факта, че България е на източния фланг на НАТО и ЕС.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: europarl.europa.eu

"Току-що се върнах от Киев преди два дни и разговаряхме както с правителството, така и с представители на индустрията", заяви Кубилиус. "Те са готови да споделят своя опит и ноу-хау".

Още: Дронове с изкуствен интелект преобразяват битката на фронта, САЩ дават десетки хиляди системи на Украйна

Какво ще представлява "стената срещу дронове"?

Бившият литовски премиер каза, че дискусиите все още са в начален етап, но той предвижда проекта като комбинация от сензори, различни оръжия и системи за заглушаване, които ще откриват и неутрализират приближаващи се дронове.

Андриус Кубилиус заяви, че е твърде рано да определи цената на такава система или колко време ще отнеме нейното изграждане, въпреки че според някои публични оценки на анализатори това може да стане в рамките на една година.

Още: Най-новите руски реактивни дронове: Нямаше да ги има без китайски двигател, германска помпа и западни микрочипове

Отделно от това украинският министър на отбраната Денис Шмигал заяви в четвъртък, че украински войници и инженери ще обучават своите полски колеги в съвместна група за противодействие на дронове.

Русия обяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на нахлуването на дронове в Полша миналата седмица и че не е имала намерение да поразява цели в самата Полша. Варшава отхвърли това обяснение, като заяви, че навлизането е било умишлена атака. Натрупаха се и индикации, че това може да е така: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски съюз Русия дронове война Украйна война Русия НАТО Андриус Кубилиус превъоръжаване Европа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес