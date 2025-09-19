ЕС прави "стена срещу дронове" на изток след руската провокация в Полша

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус заяви, че планира да свика преговори с министрите на отбраната на страните членки следващата седмица за създаването на "стена срещу дронове" по източната граница на ЕС. Този проект е придобил спешност след нахлуването на руските дронове в Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Кубилиус заяви пред Reuters, че някои страни от Европейския съюз вече са обсъждали идеята за линия на отбрана срещу дронове преди случая в полското небе. Сега изпълнителният орган на ЕС - Еврокомисията - иска да действа бързо, за да превърне концепцията в реалност.

Още: Дроновете: Години предупреждения и НАТО се провали в първия тест срещу Русия

Анализатори и официални лица заявиха, че влизането на поне 19 руски безпилотни летателни апарата в Полша е разкрило пропуски в способността на Европа и НАТО да се защитят от дронове, макар полските и натовските сили да свалиха няколко от тях.

"Искаме наистина да пристъпим към много интензивни и ефективни подготовки, за да започнем да запълваме тази празнина, която е наистина много опасна за нас (...), колкото се може по-бързо", заяви Кубилиус.

Още: За да спре украинските дронове: Русия работи върху ново оръжие (ВИДЕО)

Украйна ще учи Европа

Той ще проведе видеоконференция по проекта с министрите на отбраната на източноевропейските страни и представител на Украйна, който може да сподели поуките от войната. Не се споменава дали ще участва българският министър Атанас Запрянов - предвид факта, че България е на източния фланг на НАТО и ЕС.

Снимка: europarl.europa.eu

"Току-що се върнах от Киев преди два дни и разговаряхме както с правителството, така и с представители на индустрията", заяви Кубилиус. "Те са готови да споделят своя опит и ноу-хау".

Още: Дронове с изкуствен интелект преобразяват битката на фронта, САЩ дават десетки хиляди системи на Украйна

Какво ще представлява "стената срещу дронове"?

Бившият литовски премиер каза, че дискусиите все още са в начален етап, но той предвижда проекта като комбинация от сензори, различни оръжия и системи за заглушаване, които ще откриват и неутрализират приближаващи се дронове.

Андриус Кубилиус заяви, че е твърде рано да определи цената на такава система или колко време ще отнеме нейното изграждане, въпреки че според някои публични оценки на анализатори това може да стане в рамките на една година.

Още: Най-новите руски реактивни дронове: Нямаше да ги има без китайски двигател, германска помпа и западни микрочипове

Отделно от това украинският министър на отбраната Денис Шмигал заяви в четвъртък, че украински войници и инженери ще обучават своите полски колеги в съвместна група за противодействие на дронове.

Русия обяви, че нейните сили са атакували Украйна по време на нахлуването на дронове в Полша миналата седмица и че не е имала намерение да поразява цели в самата Полша. Варшава отхвърли това обяснение, като заяви, че навлизането е било умишлена атака. Натрупаха се и индикации, че това може да е така: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).