ЕС за новия план на Русия и САЩ: Няма мир в Украйна без Украйна и Европа (ВИДЕО)

Европейският съюз обяви ясна позиция по темата с новия мирен план за Украйна, подготвян на тъмно от САЩ и Русия. Ръководителят на външната политика на блока Кая Калас е категорична, че за да проработи какъвто и да е план за мир, Киев и Брюксел трябва да бъдат включени в преговорите. Думите ѝ са следствие от публикувани в западните медии части от готвения проектодоговор за край на войната, разискван обаче без гласа на украинското правителство, а само между пратеника на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Твърди се, че планът де факто води до капитулация на Украйна.

Кая Калас иска Киев и Брюксел да бъдат включени в обсъжданията

"Ние, европейците, винаги сме се застъпвали за траен и справедлив мир и приветстваме всички усилия за постигането му. Разбира се, за да проработи всеки план, Украйна и европейските страни трябва да бъдат включени – това е абсолютно ясно“, заяви пред репортери Калас - върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Според NBC Доналд Тръмп е одобрил мирния план от 28 точки, разработен от неговата администрация в консултации с Москва, но официално потвърждение от Белия дом няма.

Според наличната информация в западните медии проектът включва украински отказ от Донбас, признаване на окупирани от руснаците украински земи (включително Крим) за руски, свиване на украинската армия наполовина, без далекобойни удари на руска територия, връщане на статута на руския език в Украйна, връщане на Руската православна църква в украинския социум.