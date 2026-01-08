Войната в Украйна:

"ЦСКА и Лудогорец разполагат с финансови средства над средното за Европа, Левски няма този комфорт"

08 януари 2026, 21:25 часа 513 прочитания 0 коментара
Българските грандове Лудогорец и ЦСКА разполагат с финансови средства, които са над средното за Европа. Това коментира футболният агент Николай Жейнов, според когото лидерът в класирането в Първа лига Левски няма този финансов комфорт, който имат "зелени" и "червени". Според Жейнов, в Левски не правят трансфери с размаха на ЦСКА, защото спазват финансова дисциплина, но пък компенсират с много добра работа, която ги изкачи до първото място в подреждането.

Левски не прави трансфери, защото спазва финансова дисциплина

"Финансовите средства, с които разполагат ЦСКА и Лудогорец са над средното за Европа. Тези отбори трябва да доминират в България. Не слагам тук Левски, защото Левски няма този комфорт", заяви Николай Жейнов пред "Дарик радио". "Преднината от седем точки на Левски пред втория говори, че в Левски работят много добре, но Левски не прави трансфери, което означава, че спазват финансова дисциплина", добави още той.

Наско Сираков и Валтер Папазки

"Лошото е, че нивото през последните 4-5 години драстично спадна на българския футбол, да не кажа, че е катастрофално. Нивото на националния отбор, нивото на клубните отбори, нивото падна драстично. Футболисти от трета-четвърта дивизия идват в България и се представят много добре. Това не говори добре за българския футбол. Аз мога да заложа, че 70% от трансферите с българските клубове ще бъдат чужденци, което не е хубаво за българския футбол", заяви още Жейнов.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Лудогорец Николай Жейнов Първа лига
