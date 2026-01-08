ЦСКА готви нова мащабна чистка - няколко скъпоплатени футболисти са на изхода

Българският футболен гранд ЦСКА подготвя нова порция раздели със скъпоплатени футболисти, както бе през лятото и есента. На стадион "Българска армия" стартираха ударно зимния трансферен прозорец с привличането на петима нови играчи, но в същото време се работи и върху изходящи сделки, като желанието на клубното ръководство е да се раздели с няколко играчи, които взимат високи заплати в клуба, а не са с основна роля в тима на Христо Янев.

ЦСКА търси купувачи на Сегер и Скаршем?

Играчите, които потенциално може да напуснат ЦСКА през тази зима, са 5-6 на брой, съобщава Sportal.bg. Двама от тях са вътрешни полузащитници, тъй като "червените" вече имат осем опции на тази позиция след привличането на Макс Ебонг и Исак Соле. Очаква се ЦСКА да опита да разкара Давид Сегер и Улаус Скаршем, тъй като нямат твърдо титулярно място, а взимат високи възнаграждения, заради което "червените" смятат за нерантабилно да ги държат в отбора.

Още: ЦСКА е на крачка от шести нов, „армейците“ финализират трансфера на заместник на Бусато

Неяснота и около бъдещето на Бусато, Брахими, Кордоба, Орлинов и Тасев

ЦСКА ще направи опит да трансферира Сегер и Скаршем, за да си върне част от вложените средства. Припомняме, че Сегер бе привлечен едва през лятото на 2025-та. Освен тях, ЦСКА обмисля раздяла и с вратарите Густаво Бусато и Марин Орлинов, чиито договори изтичат през лятото, както и с Мохамед Брахими, Браян Кордоба и Иван Тасев, като последният не е с голяма заплата и може да остане в клуба.

Още: Мето Деянов: Виждам голям подем в ЦСКА – приличаме на европейски клуб от най-високо ниво!