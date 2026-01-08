Лайфстайл:

ПСЖ мина през късна драма и "рулетката на дузпите", за да вдигне първи трофей за 2026 година

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен трябваше да премине през "рулетката на дузпите", за да спечели първи трофей за новата 2026 година. Парижани спечелиха Суперкупата на Франция, след като на финала победиха Олимпик Марсилия. В редовното време двата тима завършиха при резултат 2:2, като хората на Луис Енрике се нуждаеха от много късен гол, за да стигнат до дузпи, а там вече Марсилия рухна и трофеят отиде при столичани.

Усман Дембеле откри резултата още в 13-ата минута, но Марсилия стигна до пълен обрат през втората част. Мейсън Грийнууд изравни от дузпа в 76-ата минута, преди Пачо да си отбележи автогол в 87-ата минута. В петата минута на добавеното време ПСЖ изравни резултата чрез резервата Гонзало Рамош, за да прати срещата в дузпи.

Именно Рамош вкара първата дузпа, а след това резервата на Марсилия О'Райли пропусна от бялата точка. Витиня реализира втората дузпа за ПСЖ, а Траоре направи втори пореден пропуск за Марсилия. Мендеш също бе точен за ПСЖ, а Мурийо вкара за Марсилия, преди Дезире Дуе да сложи точка на спора с четвърта поредна реализирана дузпа за парижани.

