Естония затвори пътен участък по границата с Русия заради "засилена активност" на руските граничари

Естония е затворила достъпа до кратък участък от магистралата Вярска-Заатсе, който пресича Псковска област на Руската федерация, съобщава държавната телевизия ERR. По информация на естонската полиция и граничната охрана движението се е наложило да бъде ограничено заради "засилена активност" от страна на руските граничари.

Магистралата Вярска-Заатсе преминава през руска територия два пъти. Единият участък е дълъг 30 метра, а другият, който именно сега е затворен от Естония, е с дължина 1 километър.

Преди това на шофьорите е било разрешено да пътуват по тези участъци без да спират. По магистралата няма пешеходно движение.

