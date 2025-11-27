Военният министър на САЩ посети самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети днес военните моряци от самолетоносача „Джералд Форд“, разположен в региона на Латинска Америка, докато администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да струпва сили, което задълбочава напрежението с Венецуела, предаде Ройтерс.

Още: "Южно копие": САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

Пентагонът публикува видеоклип, на който Хегсет честити Деня на благодарността и казва, че се моли за двамата служители на Националната гвардия, които снощи бяха застреляни във Вашингтон.

Happy Thanksgiving to the Warriors who defend this land every single day.



We thank God for your courage, your calling, and your sacrifice. pic.twitter.com/6XQ93hdJgu — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 27, 2025

Американските военни нанесоха най-малко 21 удара по предполагаеми лодки за пренос на наркотици в Карибите и край тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка от септември насам, убивайки най-малко 83 души.

Още: Готви ли се за атака: Тръмп изпрати най-големия самолетоносач край бреговете на Венецуела

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е заявявал, че засилването на американското военно присъствие цели свалянето му от власт.