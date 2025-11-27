Военният министър на САЩ посети самолетоносача "Джералд Форд" (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети днес военните моряци от самолетоносача „Джералд Форд“, разположен в региона на Латинска Америка, докато администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да струпва сили, което задълбочава напрежението с Венецуела, предаде Ройтерс.
Пентагонът публикува видеоклип, на който Хегсет честити Деня на благодарността и казва, че се моли за двамата служители на Националната гвардия, които снощи бяха застреляни във Вашингтон.
Happy Thanksgiving to the Warriors who defend this land every single day.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 27, 2025
We thank God for your courage, your calling, and your sacrifice. pic.twitter.com/6XQ93hdJgu
Американските военни нанесоха най-малко 21 удара по предполагаеми лодки за пренос на наркотици в Карибите и край тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка от септември насам, убивайки най-малко 83 души.
Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е заявявал, че засилването на американското военно присъствие цели свалянето му от власт.