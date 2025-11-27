Прочистихме почти 12 кв. км в Покровск, атакуваме в южните части: Сводка на генерал Сирски и 7-ми корпус (ВИДЕО)

Силите за отбрана на Украйна възпират противника в Покровск от по-нататъшно настъпление. И не само това, но и връщат контрола си върху определени територии. Това казват както 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в канала си в Телеграм, така и главнокомандващият ВСУ генерал Олександър Сирски в профила си във Facebook.

Още: Може ли Русия да превземе Покровск до края на годината: Прогнозата на украински висш военен

"Боевете продължават по цялата железопътна линия. Украинските военни, по-специално 425-ти отделен щурмов полк "Скала" във взаимодействие с други подразделения в зоната на отговорност на 7-ми корпус на украинските въоръжени сили, извършват нападения южно от железопътната линия, организират засади и унищожават противника. Сблъсъците продължават в централната част на Покровск. През изминалото денонощие щурмови подразделения са убили 21 руснаци.

Врагът се опитва да продължи с напредък в северната част на града. Руснаците жертват живота си, за да подготвят терена за по-нататъшно настъпление, включително установяване на сателитна комуникация. Нашите военни регистрират това и предотвратяват подобни действия", уверяват от 7-ми корпус.

ВИЖТЕ ВИДЕО, 18+, ОТ ДЕЙСТВИЯТА НА 7-МИ КОРПУС!

In Pokrovsk, a paratrooper from Ukraine’s 7th Rapid Response Corps tricked Russian soldiers by posing as one of their own, then took them out at close range. pic.twitter.com/VASykSKnGa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 27, 2025

През изминалата седмица унищожихме руски щурмови групи в район от около 11,5 кв. км директно в град Покровск. Затова руснаците хвърлиха напред оперативни резерви в района на агломерацията Покровск - Мирноград, казва и генерал Сирски.

"Агресорът се опитва постоянно да променя посоката на атаките тук, използвайки коварни тактики за инфилтрация, включително като руските войници се маскират като цивилни или използват цивилни за жив щит", добавя Сирски. Той уверява, че продължава работата по поддържането на съществуващите и организирането на допълнителни логистични маршрути.

Още: За да има мир: САЩ заплашват завоалирано Украйна и НАТО. Спомен как Путин не искаше друго освен Крим (ОБЗОР - ВИДЕО)