28 ноември 2025, 01:25 часа 225 прочитания 0 коментара
Починала е жена от Националната гвардия на САЩ, простреляна при нападение край Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военнослужещата Сара Бекстром от Националната гвардия, която беше тежко ранена от афганистански гражданин близо до Белия дом, е починала в болницата, в която е била приета, предадоха световните агенции.

"Сара Бекстром от Западна Вирджиния, един много уважаван човек, един млад и чудесен човек, започнала службата си през юни 2023 г., забележителна във всички отношения, ни напусна. Тя вече не е сред нас“, заяви Тръмп в телевизионно обръщение.

Той каза, че другият ранен военен от Националната гвардия се бори за живота си. „Той е в много сериозно състояние. Той се бори за живота си и се надяваме да получим добри новини за него“, заяви Тръмп, цитиран от БТА. Президентът също така заяви, че нападателят, ранен по време на престрелка при атаката, е в болница, в сериозно състояние.

Починалата Сара Бекстром беше на 20 години. Раненият член на Националната гвардия е Андрю Уолф на 24 години. Нападателят беше идентифициран като 29-годишният Рахманула Лаканвал.

Полицията е претърсила няколко обекта във връзка с нападението, сред които е и къща в щата Вашингтон, свързана с нападателя. Полицаите са иззели много електронни устройства от жилището, в това число айпади, мобилни телефони и лаптопи. Разпитани са и близки на нападателя.

Той е прекосил с кола цялата страна, от щата Вашингтон до федералната столица Вашингтон, за да стреля по двамата военни от Националната гвардия, патрулиращи край Белия дом. Преди години афганистанецът е бил част от подкрепяно от ЦРУ военно звено в Афганистан. После е пристигнал в САЩ през 2021 г. по програма за пренастаняване на афганистанци, сътрудничили на САЩ.

