Българин спечели доверието на Пер-Матиас Хьогмо: Треньорът на Лудогорец остана доволен от видяното

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо остана доволен от играта на българския футболист Иван Йорданов при победата над Селта Виго с 3:2 като домакин в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Хьогмо похвали и героя на разградчани Петър Станич, който отбеляза хеттрик. Скандинавският специалист отново напомни, че за него е важно да се работи и играе отборно, а също така да се тренира както трябва, а не играчите просто да идват на тренировки.

Хьогмо похвали Иван Йорданов и Петър Станич

"Това, което виждам, е, че отобрът разполага с много добри играчи. Доволен съм от начина, по който играха и се държаха днес. Откакто съм дошъл, отборът работи на и извън терена, за да се вдигнем. Направихме много добро първо полувреме. Играехме между линиите, имахме добри ситуации, вкарахме гол. В много голяма част от времето имахме добра игра в защита. Беше хубаво, че държахме топката", започна Хьогмо след победата, която бе втора за Лудогорец в турнира този сезон.

"Наситен ни беше центърът. Също така крилата ни бяха добре позиционирани и се придвижваха добре в атака. Иван Йорданов се включи много добре. Контролирахме в дълъг период средата на терена със Станич, Нареси и Дуарте. Започнахме по много добър начин второто полувреме. Имахме шанс да вкараме втори гол. През последните 20-25 имнути те контролираха повече топката, но не създаваха чак толкова много шансове.

Защитата и вратарят се справиха по най-добрия начин. Първото нещо е отборната работа. Разполагам с много добри и умни треньори-българи, които знаят как да провеждат тактика. Също така с мен дойдоха още двама треньори. Това е начинът, по който искам да играят. Искам играчите не всеки ден да идват да тренират, а да тренират както трябва.

Също така искам да благодаря на феновете. Имаме нужда от тях, особено в трудните моменти, защото те са част от нас. Очаква ни нов мач в неделя. Това е отборна победа, но искам да кажа, че Станич изигра фантастичен мач. Намери начин да излезе от пресата и да се позиционира. Стана играч на мача. Много съм доволен. Относно Йорданов - не играе често, но съм много доволен, че взе своя шанс", завърши Хьогмо.

