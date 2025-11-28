Революционно: Хапче удължава живота на кучетата, пускат го на пазара догодина

Учените подготвят първия в света лекарствен препарат, който може да забави стареенето при кучетата. Очаква се лекарството да бъде пуснато на пазара през 2026 г. и, според разработчиците му, ще удължи живота на домашен любимец средно с три години, като същевременно ще намали риска от болести, свързани с възрастта, както и хроничната болка. Агенцията по безопасност на лекарствата вече е одобрила употребата му. Препаратът е предназначен за кучета на възраст над 10 години и тегло над 6 килограма. Това е първата стъпка към терапията против стареене при животните — и, както се надяват учените, към подобни технологии за хората в бъдеще.

Новината беше споделена онлайн от няколко акаунта. „Ново хапче, което удължава живота на кучетата, ще бъде пуснато на пазара следващата година“, пише Polymarket, който се рекламира като най-големия пазар за прогнози в света. „Досега перспективите са обещаващи: пилотно проучване, включващо 48 кучета, не е съобщило за нежелани реакции след три месеца прием на лекарството“, се казва в доклад на компанията.

„Пространството на дълголетието е пренаселено в момента и с основание. Всички искаме да разберем как да осигурим повече щастливи и здрави години за нашите близки – особено на косматите такива“, казва Селин Халиуа, основател и главен изпълнителен директор на Loyal, в интервю за New York Post през юни 2025 г.

През февруари Халиуа обяви в X: „Лекарството на Loyal за удължаване на живота на възрастни кучета LOY-002 е завършило своя пакет за ефикасност на FDA (RXE). На път сме да се надяваме да пуснем на пазара първото лекарство за дълголетие през 2026 година.“

Как действа хапчето против стареене за кучета?

Според Loyal, LOY-002 е миметик за ограничаване на калориите. Това означава, че той предоставя ползите от ограничаването на калориите чрез лекарство, като по този начин създава ситуация, в която няма загуба на тегло или потискане на апетита.

Това се случва, след като проучване показа, че кучетата с ограничен калориен прием живеят около 2 години по-дълго от други техни космати събратя и имат забавено начало на рак и остеоартрит. Това хапче ще бъде предназначено за „възрастни“ кучета, отбелязват от Loyal.